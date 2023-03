Vamos aos Cricos! Ílhavo leva à mesa um festival de ria

A designação do evento surge em jeito de desafio. “Vamos aos Cricos! - Festival Gastronómico de Produtos da Ria” é a proposta gastronómica da Câmara Municipal de Ílhavo com vista a promover os produtos locais e a restauração local. Depois do bacalhau, da gastronomia de bordo e do pão de Vale de Ílhavo - iguarias que já servem de mote a iniciativas anuais -, o município ilhavense vira-se para os bivalves da laguna. O festival decorrerá de 6 a 30 de Abril, nos restaurantes, bares e snack-bares aderentes do concelho, e vem para ficar. Sem desistir dos outros eventos, Ílhavo quer transformar esta celebração dos cricos num evento anual.

Além do berbigão (espécie que na região é popularmente designada de crico), serão estrelas do novo festival o mexilhão, a navalha (ou longueirão), a amêijoa, o choco, e a ostra. Tudo “produtos que a Ria de Aveiro fornece com elevada qualidade e sabor e se apresentam como ex-líbris da gastronomia da região”, destaca a autarquia ilhavense, em comunicado.

Numa altura em que está ainda a fechar a lista de restaurantes, bares e snack bares aderentes - ficam responsáveis pela criação de um menu especial com os bivalves como ingrediente principal -, a câmara municipal congratula-se com o interesse que a iniciativa está a suscitar junto dos proprietários dos estabelecimentos. “Logo nas primeiras abordagens houve concordância e acreditamos que vai ser um sucesso”, refere João Campolargo, presidente da autarquia ilhavense.

Foto Cricos, como são conhecidos os berbigões adriano miranda

Para esta nova iniciativa, a edilidade conta com o apoio e a parceria da APARA – Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro. “Precisávamos de olhar para a nossa ria e para os produtos que ele dá todos os dias”, enquadrou o edil, dando o exemplo do choco: “muito desse produto não é consumido internamente e é nossa pretensão apelar ao seu consumo na nossa restauração e apelar à construção de novas receitas e apresentações”. As experiências gastronómicas e os estabelecimentos aderentes do “Vamos aos Cricos! - Festival Gastronómico de Produtos da Ria” serão divulgados em breve no site visitilhavo.pt.

Festival Gastronomia de Bordo é para continuar

Esta nova proposta, segundo garante João Campolargo, não vem substituir o Festival Gastronomia de Bordo, evento anual que também passa pelos espaços de restauração do município. Apesar de ter nascido de um “um projecto financiado”, este festival é para continuar, não obstante a autarquia ter, agora, de chamar a si todas as despesas de comunicação e divulgação. “Estamos preparados para o manter pois a restauração dá-nos notas muito positivas daquilo que têm sido as edições anteriores”, assegura o líder da autarquia, a propósito do evento que celebra o bacalhau e seus derivados e que costuma realizar-se no final de Novembro. ​