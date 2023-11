Galopim de Carvalho: “A utopia é o motor que transforma os sonhos em realidade”

António Galopim de Carvalho fala-nos de dois sonhos que anseia ver tornados realidade. Aos 92 anos, o geólogo que muito se tem batido pela preservação do património paleontológico e geológico do país gostaria de ver ampliada a musealização do trilho de dinossauros com 175 milhões de anos na Pedreira do Galinha, nos concelhos de Ourém e Torres Novas. Gostaria também que o Museu do Quartzo, em Viseu, não estagnasse. Não quis deixar-se ficar na prateleira, como disse o geólogo, que, além de professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi director do Museu Nacional de História Natural, em entrevista anterior ao PÚBLICO.

