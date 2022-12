Galopim de Carvalho pintado em mural de escola do Bombarral

Painel é uma homenagem de escola do Bombarral a cinco cientistas. Do lado português, além de Galopim de Carvalho, a escolha recai sobre Rómulo de Carvalho. Nas fotos vemos a evolução dos trabalhos.

António Galopim de Carvalho não podia estar em melhor companhia num mural pintado pelos alunos de uma escola do Bombarral. O geólogo surge ao lado de Rómulo de Carvalho, Mendeleiev, Marie Currie e Einstein. Este Mural dos Cientistas na Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, do Bombarral, é inaugurado esta terça-feira, 13 de Dezembro, pelas 10h30, com a presença de Galopim de Carvalho.