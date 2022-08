Galopim de Carvalho lança petição para valorizar trilhos de dinossauros

O geólogo António Galopim de Carvalho tem-se desdobrado em contactos nos últimos tempos para que as instituições responsáveis desenvolvam um projecto grandioso de musealização das pegadas de dinossauros da Pedreira do Galinha, nos concelhos de Ourém e Torres Novas. Já este mês, lançou uma petição online em defesa do “tratamento que se impõe” a todo esse património, que já vai com mais de 6000 assinaturas. Dos mais longos do mundo, estes trilhos ficaram preservados numa única laje calcária com 175 milhões de anos na serra de Aire e, se dúvidas houver quanto à sua imponência, o melhor é ir apreciá-los no amplo anfiteatro deixado pela antiga pedreira que dali extraía brita para a construção civil.