Em prova: Moscatel Roxo, ressurreição de uma casta nobre

No início do século havia quatro hectares de vinha de Moscatel Roxo na Península de Setúbal, hoje temos 56. Aos poucos, o país dá valor às castas que injustamente se apelidam de minoritárias.

Quando, no final dos anos 90, os críticos e os enófilos começaram a descobrir a riqueza de uns poucos moscatéis roxos antigos – que só existiam nalgumas casas históricas de Azeitão –, apanharam um valente susto: a área de vinha da casta na Península de Setúbal rondava os quatro hectares, pelo que, tecnicamente, estava à beira da extinção.

E porquê? Porque, como é uma variedade muito precoce face às restantes castas na região, os gulosos dos pássaros, que andam no ar sempre à espreita de qualquer fruta doce no Verão, mas já enjoados dos figos, atiravam-se como doidos aos cachos de moscatel roxo, de tal forma que, diziam os antigos, quando se entrava nas vinhas para vindimar – em Setembro –, metade das uvas já tinha ido à vida. E, claro, como o vinho é mais negócio do que paixão, os agricultores arrancaram as vinhas, substituindo-as por Moscatel de Setúbal ou outras castas.

Portugal é um país deveras curioso em matéria de conservação da biodiversidade. Fazemos da mesa uma espécie de altar e gostamos de exibir orgulho por tudo aquilo que é nosso, mas, vai-se a ver, na prática, ligamos pouco à preservação dos nossos recursos naturais. Importante mesmo é acompanharmos os catálogos de descontos das cadeias de distribuição – aquelas que determinam o que devemos comer.

Ainda por estes dias, no Porto, umas 30 almas juntaram-se à volta de um queijo de cabra da raça serrana jarmelista. Foi só elogios ao queijo. Mas a parte triste surgiu quando João Madanelo, zootécnico e especialista no universo dos ovinos e caprinos da Serra da Estrela, explicou à assistência que, da raça em causa, existirão 300 exemplares. Ou seja, está à beira da extinção.

E agora, como se pode evitar a tragédia para continuarmos a ter queijo de cabra de grande qualidade? Para começar, por via da compra dos poucos exemplares que um produtor ainda faz questão de meter no mercado e a preços acima da média. Depois, tentar valorizar o leite destes animais em novos formatos de queijo. Ou seja, puxar pela imaginação, que foi o que fez Domingos Soares Franco para recuperar a casta moscatel roxo.

Já sabemos que o enólogo da José Maria da Fonseca, agora a gozar a reforma, foi sempre um homem irrequieto na adega, inventando por tudo e por nada. E, entre muitas criações, um dia lembrou-se de fazer um vinho rosé da casta moscatel roxo, coisa que nunca se tinha visto. Nem houve tempo para estranhar: o vinho pegou de tal forma que, nos eventos do festival Peixe em Lisboa, passou a ser uma estrela pela sua capacidade de ligação com pratos à base de peixe, fosse ele cru, grelhado ou temperado com especiarias.

Até aqui, o moscatel roxo era apenas usado para vinhos fortificados, mas o sucesso deste rosé foi o principal responsável pela recuperação da casta, de tal maneira que, hoje, existem na região de Setúbal 56 hectares em produção. Esse moscatel rosé e, claro, os prémios internacionais que, entretanto, foram adquirindo moscatéis roxos de casas antigas da região, com destaque para a Bacalhôa e a Venâncio da Costa Lima.

Hoje, é até emocionante sentir que a casta moscatel roxo dá para diferentes perfis de vinhos. Às vezes basta uma ideia fora da caixa para que tudo mude – e para melhor. Uma ideia e novas práticas culturais para driblar os pássaros que nunca perderam a gula.

E o melhor é...

Por vezes nem ligamos à riqueza e à diversidade dos nossos vinhos doces. Além de termos o vinho do Porto, o vinho Madeira e o vinho de Carcavelos, quando chegamos à Península de Setúbal temos dois vinhos generosos de perfil diferente: o Moscatel de Setúbal e o Moscatel Roxo. E, bem à portuguesa, há quem nos pergunte, “Qual é o melhor?” Isto do melhor, como se sabe, não existe. E, na verdade, por mais anos de prova acumulados, não conseguimos tomar partido por um dos vinhos.

Umas vezes achamos que a acidez do Moscatel de Setúbal é um factor de introdução de complexidade no vinho; outras, entendemos que os aromas de frutos secos ou mais especiados do roxo são deslumbrantes. Em verdade, nada disso é um problema. Se um dia morrermos com essa dúvida, não será por isso que perderemos o direito ao céu.

9 Moscatéis Roxos em prova Moscatel Roxo Encostas da Arrábida

Adega de Pegões Notas caramelizadas, mel de cana, uva passa, tudo ligado com o floral da casta. Na boca, a doçura é bem moderada, o que, balanceado com a acidez, faz que o vinho se recomende como aperitivo ou, então, para acompanhar sobremesas à base de frutos secos. Álcool: 18%

Açúcar: 140 g

PVPR: 8 euros Moscatel Roxo Flor de Trois

Trois É um vinho curioso pelo facto que parecer uma união de flores de laranjeira, pêssego e mel. Na boca ainda vamos acrescentar notas de chá, mas vai mais pelo caminho de uma compota de pêssego. Está fadado para o final da refeição, mas, antes de chegar a sobremesa, deve ser provado com calma. Álcool: 17%

Açúcar: 170 g

PVPR: 19 euros Moscatel Roxo Quinta da Invejosa 2015

Filipe Palhoça Moscatel menos doce logo no nariz, caminha pelo lado dos frutos secos e pela família dos citrinos. Na boca, parece mesmo uma compota de laranja amarga com pedaços da casca do citrino. Álcool: 17%

Açúcar: 121 g

PVPR: 13 euros Moscatel Roxo Superior Reserva de Família 2017

Venâncio da Costa Lima Um vinho com grande riqueza e diversidade aromática, a levar-nos para frutos frescos e secos, com destaque para o perfume do figo e da folha de figueira. Na boca, mistura os sabores de compota de figo com chá preto e ervas secas. Deveras interessante. Álcool: n.d.

Açúcar: n.d.

PVPR: 21 euros Moscatel Roxo Superior 2015

Quinta do Piloto Apresenta-se com certas notas químicas (acetona e vinagrinho) que lhe dão mistério e personalidade. Na prova de boca, que é mais fina e austera, sensações de frutos secos e frutos em calda. Álcool: 17%

Açúcar:185 g

PVPR: 16 euros Moscatel Roxo Alambre 5 anos

José Maria da Fonseca Domingos Soares Franco foi sempre um experimentalista com aguardentes de Cognac e Armagnac e isso sente-se aqui. Isso e certas notas florais da casta. Na boca, destaque para os frutos secos e grande elegância. Álcool: 18,5%

Açúcar: 160 g

PVPR: 13 euros Moscatel Roxo 10 anos

Sociedade Vitivinícola de Palmela Outro vinho que nos está permanentemente a desafiar, quer pelos aromas, quer pelos sabores. No seu conjunto, sentimos muitas notas de madeira exóticas, frutos doces, especiarias, estrutura e calor na boca. Belo moscatel. Álcool: 17%

Açúcar: 200,9 g

PVPR: 25 euros Moscatel Roxo Superior Bacalhôa 10 anos (2006)

Bacalhôa Vinhos Levamos o copo ao nariz e viajamos através de um bosque com aromas de cogumelos (trufa, mesmo) e caruma. E mel. E flores. Na boca sente-se uma aguardente de grande qualidade, frutos secos e grande equilíbrio entre doçura e acidez. Álcool: 20%

Açúcar: 191,5 g

PVPR: 25 euros Moscatel Roxo Superior 2010

Casa Ermelinda Freitas Boa combinação entre diferentes famílias de frutos secos com aromas de pêssego ou de especiarias doces. Na boca, sabores caramelizados e frutados, com realce para dióspiros maduros. Álcool: 18,5%

Açúcar: 142 g

PVPR: 25 euros

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Solo.