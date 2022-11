O Moscatel de Setúbal está de boa saúde mas terá de se reinventar à mesa

As produções de vinho Moscatel duplicaram nos últimos 20 anos. As adegas estão cheias de vinhos à espera que o tempo revele identidade, mistério e riqueza. Riqueza que deverá ser reinventada à mesa

O universo das bebidas alcoólicas vive rodeado de contradições curiosas. No caso dos vinhos tranquilos, por exemplo, as tendências apontam para redução dos volumes de álcool por litro (apresentar hoje um tinto com 15% de álcool dá quase direito a prisão e, em muitos casos, é um castigo mais do que justo), mas o consumo de bebidas destiladas, com níveis de álcool altíssimos, cresce a ritmos impressionantes.

Quando falamos de bebidas destiladas não estamos apenas a falar dos whiskies, gins, vodka ou até rum. Falamos mesmo de aguardentes vínicas ou de aguardentes de frutos variados. As distribuidoras de bebidas vaticinam – e isso vale o que vale – que a aguardente de medronho passará a ser uma coisa entre o exótico e o finório. Tudo isso pode parecer estranho, sim, mas assim é o mundo.

Por outro lado, e continuando nas contradições, as bebidas alcoólicas doces de entrada de gama e até gama média passam – talvez com excepção do vermute em alguns mercados do sul da Europa – por uma crise valente. Basta ver a evolução em queda dos preços dos châteaux de referência da região do Sauternes, esse mítico vinho francês de colheita tardia. Tudo isso porque o mercado passou a fazer do açúcar em geral um alvo a abater.

Todavia, não há esquina de zonas centrais de moda de qualquer capital de europeia que não tenha bares de cocktails, que, curiosamente têm quase sempre uma matriz doce, com a ajuda de ingredientes variados (especiarias, frutos e infusões) ou de bebidas alcoólicas adocicadas, com destaque para os vermutes. É, de facto, um mundo misterioso.

Há, porém, notícias menos más neste domínio, como é o caso do renascimento dos vinhos de Jerez. Outrora famosos em mercados estratégicos (Inglaterra e Países Baixos), entraram de desgraça a partir dos anos 1970, em virtude do excesso de produção e redução da qualidade dos vinhos. Hoje, e em resultado, de um trabalho estratégico que envolve produtores, chefs, responsáveis de marketing e outros pensadores, a região de Jerez está a renascer. Hoje, provar um palo cortado (uma das categorias do Jerez) é um exercício de bom gosto.

Desafio: o momento de consumo

Entremos agora no Moscatel de Setúbal para dizer que não está, nem de perto nem de longe, em crise. Bem pelo contrário. No ano 2000, as produções de vinhos Moscatel situavam-se à volta de um milhão de litros por ano. Quando chegamos a 2020, os valores são o dobro: dois milhões de litros de Moscatel. Mais. Há 10 anos haveria na região uns quatro produtores que faziam vinhos de moscatel roxo. Hoje não haverá produtor que não tenha nas suas vinhas a muito complicada, mas deslumbrante casta moscatel roxo, responsável por vinhos inusitados e misteriosos.

Dedicamo-nos nesta edição aos vinhos de moscatel de Setúbal – vinhos de datados e vinhos de lote (os de moscatel roxo ficam para uma próxima). Uns mais doces e outros mais secos; uns com aromas de frutas primárias e outros com cheiros mais químicos; uns capazes de funcionar no início da refeição e outros feitos para acompanhar sobremesas de diferentes perfis.

De resto, o desafio dos vinhos doces em geral é o seu momento de consumo. Por regra, chegam-nos no final da refeição, com as sobremesas, quando já estamos um tanto ou quanto saturados de comida e vinho. E essa é a razão pela qual ficamos a ganir por um café, a água com gás e a conta se faz favor. Donde, um dos desafios do universo do Moscatel de Setúbal é perceber como se pode adaptar o vinho doce e com notas de frutos cítricos confitados ao início das refeições.

Os franceses fazem isso muito bem na ligação entre o Sauternes e o foie gras. Portanto, por que razão não podemos nós fazer o mesmo? Dava jeito reduzir o açúcar residual nos vinhos? Pois dava. E isso nem é pecado (até no porto vintage se vê essa tendência). Alguns moscatéis de Setúbal podem ligar bem com terrinas de fígados de peixe (e em que terra haverá melhores e variados peixes do que Setúbal?), com entradas à base de cogumelos (sabor a terra), de algas (notas salinas) e de frutos secos (figos, amêndoas e aparentados).

E esta é que é a questão: em Azeitão e arredores há muita riqueza de perfis de moscatel. Assim sendo, é fundamental criar em conformidade. É para isso que os chefs existem. Os que pensam, não os que se inspiram em São Google.

Aqui ficam alguns moscatéis que merecem ser conhecidos – os que resultam de diferentes colheitas para uma média de idade precisa (5, 10 ou 20 anos) e aqueles espelham um ano especial.

9 moscatéis em prova Alambre 20 anos

José Maria da Fonseca Belíssimo equilíbrio entre a fruta cítrica, notas de chocolate aquelas notas subtis de acetona que dão muita alma ao vinho. Tudo isto regressa na boca, indicando que estamos perante um vinho que foi bem polido pelo tempo e pela equipa de enologia. PVPR: 30 euros Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009

Casa Ermelinda Freitas Uma curiosa mistura entre caramelo, laranja e amêndoa amarga. Em matéria de sabores, vamos sentir figos, alperces, num jogo interessante com a madeira de estágio que, neste caso, e fugindo um pouco às regras, é bastante nova. PVPR: 32 euros Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 10 anos

Bacalhôa Vinhos É um dos moscatéis que maior riqueza de fruta nos costumam revelar, no nariz e na boca. Laranja, tangerina ou alperce, ameixa, figos, frutos secos e por aí fora. Muito bom equilíbrio entre acidez e doçura. PVPR: 20 euros Adega Camolas 5 anos Superior

Adega Camolas Claramente, a surpresa desta prova, até porque nem conhecíamos o vinho. Notas frescas de flor de laranjeira e uva passa, à mistura com aromas de oxidação. Na boca, sensações salinas, especiarias e madeiras exóticas. Muito desafiante, grande moscatel. PVPR: 45 euros Adega de Palmela 10 anos

Adega de Palmela Registo clássico, com mistura equilibrada entre as notas de laranja madura e confitada, com a aguardente que corta a fermentação. Os 176 gramas de açúcar por litro de vinho são bem perceptíveis na boca. PVPR: 20 euros JMS Moscatel de Setúbal Superior 1998

António Saramago É o mais mentolado dos moscatéis nesta prova (será por causa de cascos franceses novos?), num jogo com verniz, notas de mel e uva passa. Em termos de sabor, um vinho bastante untuoso e balsâmico. PVPR: 55 euros Quinta do Piloto Moscatel de Setúbal Superior 20 anos

Quinta do Piloto Grande complexidade que resulta do tempo e de bom trabalho de conservação dos vinhos, com aquele toque de oxidação e verniz em dueto. Boca assaz doce, num registo bem clássico, mas com a acidez a equilibrar tudo. PVPR: 86 euros Sociedade Vinícola de Palmela – Moscatel de Setúbal 10 anos

Sivipa Mistura elegante entre laranja confitada com toque de licor e algumas ervas aromáticas. Uma vez na boca revela finura, num perfil que aponta para figos em passa. Nada enjoativo, um vinho que funciona bem com uma cigarrilha (para os aficionados, claro) no final da refeição. PVPR: 19 euros Venâncio da Costa Lima – Moscatel Setúbal Reserva 2009

Venâncio da Costa Lima Combinação entre as notas clássicas de laranja e alguma oxidação que lhe dá graça. Boca fina, elegante e com pouca acidez. Ficará muito bem com um queijo por perto, de Azeitão ou não. PVPR: 14 euros

