Rapper A$AP Rocky vai a julgamento em Los Angeles por tiroteio de 2021

O músico enfrenta duas acusações de agressão com uma arma semiautomática a propósito de um episódio que remonta a 2021 e que envolveu outro artista do hip-hop, Terell Ephron.

O rapper A$AP Rocky, companheiro de Rihanna e pai dos seus dois filhos, foi intimado na segunda-feira a comparecer em Los Angeles para ser julgado por dois crimes de agressão com uma arma semiautomática.

Rakim Mayers, mais conhecido por A$AP Rocky, de 35 anos, é acusado de apontar uma arma a outro artista de hip-hop e antigo amigo, Terell Ephron, durante uma discussão acesa, disparando depois duas vezes na direcção de Ephron durante um segundo confronto. Ambos os momentos ocorreram a 6 de Novembro de 2021.

Os procuradores alegaram que Ephron sofreu um ferimento ligeiro no tiroteio.

Rocky foi detido por causa desta altercação cinco meses depois, em Abril de 2022, quando chegava ao Aeroporto Internacional de Los Angeles num voo de Barbados. Foi acusado em Agosto do mesmo ano.

O juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, M.L. Villar, decidiu na segunda-feira que os procuradores tinham provas suficientes para prosseguir com o julgamento em ambas as acusações de agressão, incluindo alegações de que Rocky tinha usado uma arma de fogo durante os incidentes em questão, de acordo com um porta-voz do Ministério Público.

O músico nascido no Harlem, que permanece em liberdade sob caução, declarou-se inocente no processo.

O seu advogado, Joe Tacopina, argumentou em tribunal que os procuradores não apresentaram provas suficientes de que tivesse ocorrido um tiroteio, baseando-se em vários vídeos de vigilância e testemunhos que a defesa disse serem inconclusivos, informou o Los Angeles City News Service (CNS) no seu relato do processo.

A defesa também questionou a veracidade do testemunho de Ephron de que ele acreditava que sua mão esquerda tinha sido atingida de raspão pelo tiroteio, informou o CNS.

Ephron, que se apresentou sob o nome artístico de A$AP Relli como parte de um colectivo de hip-hop que já incluiu os dois homens, também entrou com um processo civil contra Rocky, segundo a CNS.

Os primeiros dois álbuns de estúdio de A$AP Rocky, Long. Live. A$AP e At.Long.Last.A$AP, estrearam-se em primeiro lugar nas tabelas pop da Billboard 200, em 2013 e 2015, respectivamente. O seu terceiro álbum, Testing, lançado em 2018, alcançou o top cinco.