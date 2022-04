A$AP Rocky foi detido (e logo libertado) em Los Angeles por suspeita de envolvimento num tiroteio

A$AP Rocky foi detido esta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Três horas depois, acabaria por ser libertado sob fiança. Era procurado pela ligação a um tiroteio não mortal em Novembro do ano passado. O rapper nova-iorquino de 33 anos tinha acabado de aterrar num jacto privado vindo das ilhas Barbados, de onde é natural a sua namorada, Rihanna, que estava com ele no momento da detenção e está grávida do seu filho.

Segundo a NBC News, que cita a polícia de Los Angeles, Rocky, cujo nome civil é Rakim Mayers, é suspeito de um incidente ocorrido a 6 de Novembro em Hollywood. Nessa noite, ter-se-á aproximado, acompanhado por duas outras pessoas, de um homem com um revólver na mão. Disparou, então, três ou quatro vezes sobre ele, tendo-lhe arranhado a mão. A polícia diz ainda que a detenção está ligada a uma “discussão entre dois conhecidos”. Os agressores terão depois abandonado o local a pé.

Rocky, que não lança um álbum desde o seu terceiro registo, Testing, de 2018, ano em que passou pelo festival Primavera Sound, no Porto, já tinha sido detido na Suécia em 2019, por agressão a um homem que estava a seguir o grupo em que se encontrava. Ficou um mês na prisão e acabou por ser condenado, com uma pena de prisão suspensa.