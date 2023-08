Rihanna e A$AP Rocky já terão sido pais pela segunda vez e é um menino

Rihanna já é mãe de dois, avança o site de celebridades TMZ. A cantora e o companheiro, o rapper A$AP Rocky, terão sido novamente pais no início deste mês. Para já, nem a artista, nem o namorado confirmaram oficialmente as notícias, que dão conta do nascimento de um menino, mas nas redes sociais já circulam mensagens de parabéns. “Bem-vindo ao mundo pequeno bebé Fenty”, escreve um utilizador.

A segunda gravidez de Rihanna foi anunciada em Fevereiro durante o espectáculo de intervalo do Super Bowl, quando abriu o fecho do macacão vermelho com que dançava ao som de Bitch Better Have My Money para revelar o ventre arredondado. A cantora de Barbados surpreendeu por ter sido mãe apenas nove meses antes. A$AP Rocky e Rihanna já são pais de RZA, de 15 meses.

Durante alguns meses, o nome do bebé foi um mistério e, nem em entrevista, a cantora revelou como se chamava o filho. Soube-se depois, através de uma publicação no Instagram, que é RZA, em homenagem ao rapper homónimo, cujo nome real é Robert Fitzgerald Diggs.

Também quis ser Rihanna a mostrar o bebé ao mundo pela primeira vez, com medo de que fossem os paparazzi a fazê-lo e espera-se que, com o segundo filho, aconteça o mesmo. “Atirem-me aos lobos. Façam o que quiserem comigo. Mas ele não tem nada a ver com isso”, disse, numa entrevista à revista Vogue britânica.

Uma atitude que partilha com o rapper A$AP Rocky, que define ser o seu “melhor amigo”. Sendo pais, defendia, é importante estarem em sintonia e o bebé ainda os aproximou mais. O menino é um apaixonado pelo pai e Rihanna confidencia, com humor, ter um bocadinho de inveja. “Assim que o Rocky olha para ele, delira. O que dizem sobre os meninos e as mães é um mito.”

A maternidade, todavia, nem sempre é um mar de rosas e o pós-parto, que descreve como uma montanha-russa, é o momento mais difícil, confessava. “Ficava feliz quando tinha tempo para tomar duche”, diz, fazendo eco do que sentem muitas mães e comparando-se a um “zombie a maior parte do tempo”.

Just rewatched Rihanna’s Super Bowl Halftime Show and almost cried omg it is so beautifully well done. Also laughed a little ‘cause she has too many hits in her discography lol pic.twitter.com/NibVmdmetr — zack (@stablestained) August 21, 2023

É nessa fase que se encontra novamente neste momento. Apesar da carreira multipremiada, é a maternidade o seu maior desafio, assegurava: “Criar um menino negro é uma das maiores responsabilidades da minha vida”. E questionou: “O que estou a deixar aos meus filhos? É este o planeta em que vamos viver?”

No campo profissional, continua dedicada à marca de maquilhagem, Fenty. Apesar não ter lançado nenhum álbum ou single novo, tornou-se este ano a primeira artista mulher a atingir o marco de dez canções com mais de mil milhões de reproduções no Spotify.