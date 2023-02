Rihanna revela gravidez durante espectáculo do Super Bowl

Mal Rihanna pisou o palco este domingo, para actuar durante o Super Bowl, começou a especulação sobre se a cantora estaria novamente grávida. A barriga arredondada não a impediu de deslumbrar a multidão com uma mistura acelerada dos seus sucessos. Terminada a actuação, confirmou-se: a artista está grávida do seu segundo filho.

Vestida com um macacão vermelho da Loewe e casaco largo Alaïa​, Rihanna, 34 anos, presenteou a multidão que assistiu à final do campeonato de futebol americano (NFA, na sigla original) com uma mostra dos seus hits, cantando Bitch Better Have My Money e assumindo, orgulhosamente, uma barriga visivelmente arredondada, em cima de uma plataforma suspensa no ar.

A plataforma foi descendo gradualmente até ao chão enquanto cantava Only Girl (In the World), Rude Boy e Work. Durante a actuação de 13 minutos, a cantora foi rodeada por dezenas de bailarinos, todos vestidos de branco.

Esta foi a primeira apresentação da artista vencedora de vários Grammys em cinco anos. O seu último álbum, "Anti", foi lançado em 2016.

A aparição de Rihanna levou os utilizadores das redes sociais a especular se estaria grávida, com milhares de publicações no Twitter, incluindo de alguns fãs desiludidos com o facto de uma segunda gestação poder significar um novo adiamento da carreira da artista. Não tardou até que um representante da cantora confirmasse, após o espectáculo, que sim — Rihanna vai ser novamente mãe.

A cantora deu à luz o primeiro filho, um menino, com o rapper A$AP Rocky em Maio de 2022. Rocky foi visto entre a multidão que enchia o estádio. O nome do bebé de nove meses continua no segredo dos deuses.

Rihanna concluiu o espectáculo com o sucesso "Diamonds", enquanto fogos-de-artifício iluminavam o céu.

A cantora, originária de Barbados, juntou assim a uma lista de músicos que já se apresentaram no Super Bowl, de Lady Gaga a Beyoncé, Prince, Madonna e os Rolling Stones. A transmissão geralmente atrai cerca de cem milhões de telespectadores apenas nos EUA.

Na cerimónia pré-jogo, a estrela country Chris Stapleton cantou o hino nacional dos EUA, enquanto Troy Kotsur, vencedor do Óscar com o filme "CODA", cantou em língua gestual norte-americana. Sheryl Lee Ralph, vencedora dos Emmys com "Abbott Elementary" cantou "Lift Every Voice and Sing", uma canção que ficou conhecida como o hino nacional negro, acompanhada por um coro.