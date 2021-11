Rihanna é uma heroína nacional em Barbados

Barbados, uma ilha que se situa no lado oriental das Caraíbas, proclamou-se nesta terça-feira uma república, 55 anos depois da sua independência, ao retirar à rainha Isabel II o título de chefe de Estado. No seguimento da cerimónia de celebração em Bridgetown, a terra de origem de Rihanna, a cantora foi declarada heroína nacional.

A primeira-ministra Mia Mottley anunciou que a artista de 33 anos seria honrada com o título de heroína nacional de Barbados e a mesma subiu ao palco, recebida perante uma multidão que a aplaudiu, e que incluía a presença do príncipe Carlos, convidado a assistir à tomada de posse de Sandra Mason como a primeira presidente do país.

“Em nome de uma nação grata, e por um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a considerada heroína nacional de Barbados”, anunciou Mia Mottley. “Que continues a brilhar como um diamante e a honrar a tua nação com o teu trabalho e as tuas acções”, continuou a chefe de Estado dirigindo-se à artista e fazendo uma clara referência à música “Diamonds”, que se tornou popular em 2012.

Rihanna, que nasceu em Saint Michael, tendo-se mudado para Bridgetown, antes da ida para os EUA, depois de ter sido descoberta pelo produtor Evan Rogers, é hoje uma das artistas mais bem-sucedidas da área musical e não só. Além do sucesso das suas canções, que chegam rapidamente ao topo das tabelas das mais ouvidas e das mais vendidas, a artista já apareceu em filmes como “Battleship - Batalha Naval” e “Ocean's 8”, lançou a sua própria linha de maquilhagem em 2018, a Fenty Beauty, e outra de lingerie, no mesmo ano.

No início deste ano, Rihanna foi considerada a artista musical feminina mais rica do planeta, entrando para a lista oficial de multimilionários da Forbes. No entanto, foi o sucesso da sua marca que lhe valeu a fortuna avaliada em mais de 1,7 mil milhões de dólares (cerca de 1,43 mil milhões de euros) e não as suas produções musicais. O seu último álbum é de 2016.

Este não é o primeiro título que a cantora recebe no seu país de origem. Desde 2018 que é embaixadora pela Cultura e Juventude de Barbados, e tem um dia só dedicado ao seu legado, que se celebra a 22 de Fevereiro, o “dia da Rihanna”, que apesar de não ser um feriado nacional, é assinalado por todos os barbadenses.