Rihanna e A$AP Rocky esperam primeiro filho

A cantora Rihanna anunciou que espera o seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky através de fotos divulgadas na segunda-feira do casal sorrindo, de mãos dadas e revelando uma barriga visível.

O fotógrafo Miles Diggs publicou uma mensagem na sua conta do Instagram com o pormenor de uma das fotografias que tirou ao casal, com a legenda “Ela está!”.

As fotografias mostram Rihanna, 33 anos, vestida com umas calças de ganga e um casaco de Inverno rosa-choque que está parcialmente aberto e revela a sua barriga, sem nada por cima. A revista People avança que as fotografias foram tiradas no fim-de-semana no bairro de Harlem, em Nova Iorque.

A cantora de “Diamonds”, nascida em Barbados, cujo nome de nascimento é Robyn Fenty, desenvolveu as linhas de maquilhagem e moda com o seu apelido. Em Agosto passado, a revista Forbes anunciou que Rihanna se tornou oficialmente multimilionária, com um património líquido estimado em 1,7 mil milhões de dólares (1,43 mil milhões de euros), cerca de quatro anos depois do lançamento da sua linha de beleza Fenty Beauty, tornando-se assim a artista mais rica do mundo.

Em Novembro, a artista que ganhou nove prémios Grammy regressou à ilha das Caraíbas onde nasceu para receber o título de heroína nacional.

Há muitos anos que Rihanna e A$AP Rocky são amigos e só mais tarde começarem a namorar. Em Maio passado, o rapper disse à revista GQ que a cantora era “o amor da sua vida” e que ele queria muito ser pai. “Acho que serei um pai incrível, surpreendentemente incrível”, assegurou.