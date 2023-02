Rihanna mostra filho de nove meses na capa da Vogue, mas não revela o nome

Dias depois de anunciar a segunda gravidez, Rihanna continua a surpreender. Desta vez, surge na capa da edição britânica da revista Vogue, ao lado do companheiro, o rapper A$AP Rocky, e do filho de nove meses. A cantora fala abertamente sobre os desafios da maternidade e como consegue equilibrar a rotina, entre um bebé e um rol de conquistas profissionais. Só há algo que não confidencia e permanece um mistério, para desgosto dos fãs: como se chama o menino?

Durante a gravidez, a cantora de Barbados foi frequentemente notícia pela irreverência do que vestia e por não se privar de arrojar. Mas depois de ter sido mãe, Rihanna adoptou uma postura mais discreta e descreve mesmo os primeiros meses como uma montanha russa. O parto foi “lindo”, apesar de doloroso, mas o choque real aconteceu mal chegou a casa: “Éramos só nós, enquanto pais e o nosso bebé. Somos zombies a maior parte do tempo.”

Ao início, confessa, duvidou dela própria, por estar sozinha, “sem médicos, sem enfermeiros”. E brinca: “Confiam em nós para ir para casa com este bebé?” Passar-se-iam poucas semanas antes de o namorado, A$AP Rocky, ter de partir em digressão pela Europa — Rihanna e o bebé juntar-se-iam a ele. “Ficava feliz quando tinha tempo para tomar duche”, diz, fazendo eco do que sentem muitas mães.

E se vestir-se na gravidez "era canja", no pós-parto não se passou o mesmo. “Não sabia o que vestir. Tudo ficava demasiado pequeno ou demasiado grande”, conta. A solução, observa, é esperar. Bem, “a menos que fiquem grávidas outra vez”, contrapõe — parece ter sido essa a sua opção.

No meio do desafio emocional do pós-parto, surgiu o convite para actuar no mítico intervalo do Super Bowl, uma proposta que já tinha declinado no passado, por não concordar com algumas atitudes da organização, sobretudo no que toca à representatividade. Mas, depois das actuações de artistas como Snoop Dogg, Mary J Blige e Kendrick Lamar, mudou de ideias, sobretudo por querer contribuir para mostrar o poder dos artistas negros. “Criar um menino negro é uma das maiores responsabilidades da minha vida”, declara. E questiona: “O que estou a deixar aos meus filhos? É este o planeta em que vamos viver?”

O desafio do último domingo vir-se-ia a revelar um dos maiores da sua carreira, grande parte em virtude de não pisar o palco há sete anos: “Sete anos! Do zero para o Super Bowl? É de loucos.” Sobretudo porque, quando aceitou o convite, não fazia ideia de que estaria novamente grávida. A actuação seria um sucesso e viria a render milhões a Rihanna, só em impacto mediático.

Privacidade

Na entrevista à Vogue, a artista refere-se constantemente ao filho como “bebé”, já que o casal prefere manter em segredo o nome da criança. Aliás, antes da entrevista, Rihanna só tinha mostrado o rosto do bebé uma vez, num vídeo do TikTok, o que levou os fãs à loucura.

Quis ser ela a mostrar o bebé pela primeira vez, com medo que fossem os paparazzi a fazê-lo. “Atirem-me aos lobos. Façam o que quiserem comigo. Mas ele não tem nada a ver com isso.” O seu maior medo, assevera, era ver as fotografias do menino serem vendidas a publicações duvidosas.

Uma atitude que partilha com o rapper A$AP Rocky, que define ser o seu “melhor amigo”. Sendo pais, defende, é importante estarem em sintonia e o bebé ainda os aproximou mais, assegura. O menino de nove meses é um apaixonado pelo pai e Rihanna confidencia, com humor, ter um bocadinho de inveja. “Assim que o Rocky olha para ele, delira. O que dizem sobre os meninos e as mães é um mito.”

Quanto ao próximo filho, a cantora diz não ter preferência no género e está “aberta” ao que “Deus quiser”. Por agora, podemos esperar uma gravidez repleta de looks icónicos e cresce a expectativa sobre o que usará nos Óscares, a 12 de Março. Rihanna está nomeada para Melhor Canção Original com Lift Me Up, do filme Black Panther: Wakanda Forever.