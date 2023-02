Super Bowl: um simples gesto de retocar a maquilhagem rendeu milhões a Rihanna

De acordo com a plataforma Launchmetrics, o gesto de retocar a pele terá tido um impacto mediático no valor de 5,6 milhões de dólares (5,21 milhões de euros) na Fenty Beauty.

Nada ficou ao acaso na performance de Rihanna no Super Bowl. A cantora escolheu o momento para revelar uma nova gravidez, surpreendendo os fãs. Com um gesto aparentemente simples, ao retocar a maquilhagem, Rihanna gerou mais de cinco milhões de dólares em impacto mediático para a sua marca Fenty Beauty. Todos os dançarinos estavam também vestidos com a marca de roupa Savage x Fenty.

O anúncio da segunda gravidez de Rihanna foi uma surpresa sobretudo para os fãs que acreditavam que o Super Bowl significava o regresso definitivo da artista aos palcos, depois de sete anos de interregno. Foi também surpreendente porque a cantora conseguiu esconder a barriga volumosa até este domingo.

Como? Rihanna tem adoptado uma postura mais discreta e, aliás, pouco tem aparecido em público. Nos Globos de Ouro, há pouco mais de um mês, não pisou a passadeira vermelha e apareceu apenas no interior da cerimónia deixando-se fotografar timidamente. O vestido Schiaparelli que usou, em preto, ajudou a disfarçar também qualquer possível volume na zona do ventre, graças ao drapeado.

A cantora de Diamonds planeou cada detalhe da actuação ─ apresentar no Super Bowl representa um ponto alto na carreira de qualquer artista. Entre canções, Rihanna aproveitou para retocar a maquilhagem com um pó da sua marca própria, a Fenty Beauty. De acordo com a Launchmetrics, uma plataforma que transforma o impacto das estratégias de marketing em valor monetário, esse pequeno gesto terá tido um impacto mediático no valor de 5,6 milhões de dólares (5,21 milhões de euros), só nas primeiras 12 horas após o espectáculo.

Já para a Savage x Fenty, a marca de roupa da cantora, o impacto mediático ultrapassa os 2,6 milhões de dólares (2,42 milhões de euros), avança o site especialista em moda WWD.

De acordo com um comunicado da Sephora Portugal, que vende a Fenty Beauty, o produto que Rihanna terá usado para retirar o brilho da sua pele foi o Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder, que custa 32,99€. Numa rápida pesquisa pelo site da marca, é possível verificar que o produto ainda está disponível para entrega.

Para os lábios vermelhos, quase imagem de marca de Rihanna, a maquilhadora Priscilla Ono usou o batom líquido aveludado. “Queríamos que o look de beleza celebrasse o momento e reflectisse a sua beleza intemporal. E, para mim, não há nada mais icónico para a Rihanna que a sua pele suave e mate e os lábios vermelhos arrojados”, explica, em comunicado.

Foto Reuters/Mark J. Rebilas

O look de Rihanna não ficou completo sem o coordenado assinado pelo inovador Jonathan Anderson da Loewe. O longo casaco vermelho que a cantora vestiu para o fim da performance é da Alaïa e será uma homenagem ao amigo da artista, André Leon Talley, que morreu em Janeiro de 2022.

Aos 34 anos, Rihanna é mãe de um menino de nove meses com o rapper A$AP Rocky. O nome do filho do casal continua a ser um mistério e a cantora tem mantido uma postura discreta quanto à maternidade. Discreta não é, contudo, a sua forma de vestir durante a gravidez e esperam-se novamente visuais arrojados durante esta segunda gestação.