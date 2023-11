Em Portugal isto está mau, mas em Espanha está pior

Está consumado. Pedro Sánchez foi indigitado em Espanha e prepara-se para formar governo com o apoio dos partidos independentistas do País Basco e da Catalunha. Em troca desse apoio, ofereceu ao Junts e ao ERC uma lei da amnistia que não constava do programa eleitoral do PSOE e que, portanto, nunca foi sufragada pelos espanhóis. E um corte de 15 mil milhões de euros na dívida da Catalunha ao Estado central (20% da dívida total), num escandaloso favoritismo de uma região de Espanha face a todas as outras comunidades autónomas. Para permanecer como primeiro-ministro, faltou apenas a Pedro Sánchez vender a mãe, o que só não aconteceu porque Carles Puigdemont não o exigiu.

