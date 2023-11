Pedro Sánchez reeleito presidente do Governo de Espanha

Congresso espanhol aprova investidura do candidato do PSOE, com 179 votos a favor, que incluem o apoio dos partidos independentistas catalães com quem os socialistas negociaram uma lei de amnistia.

Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista espanhol (PSOE), foi esta quinta-feira reconduzido ao cargo de presidente do Governo de Espanha, depois de a maioria dos membros do Congresso dos Deputados ter votado a favor da sua investidura.

Tal como se previa, na sequência dos acordos que o PSOE negociou e fechou com vários partidos mais pequenos, incluindo forças nacionalistas, independentistas e regionalistas, o candidato socialista recolheu 179 dos 350 deputados da câmara baixa das Cortes Gerais espanholas, mais três do que a maioria absoluta.

Além do apoio dos deputados do PSOE, Sánchez recolheu os votos dos membros do Sumar, do Juntos pela Catalunha (Junts), da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), do Bloco Nacionalista Galego (BNG), do Partido Nacionalista Basco (PNV), do EH Bildu e da Coligação Canária (CC).

Já os deputados do Partido Popular (PP) – o mais votado nas eleições legislativas antecipadas espanholas de Julho, mas que não conseguiu formar uma maioria para governar –, do Vox e da União do Povo Navarro (UPN), 171, no total, votaram contra a reinvestidura do candidato socialista, que chefia o Governo espanhol desde 2018 e que vai voltar a fazê-lo, agora em coligação com a plataforma de esquerdas do Sumar.

A reeleição de Pedro Sánchez só foi possível, em grande medida, porque o líder do PSOE aceitou negociar uma lei de amnistia com os partidos independentistas catalães Junts e ERC, a troco do seu apoio no Congresso, levando a direita a acusá-lo de “corrupção política” e a extrema-direita a denunciar um “golpe de Estado”.

“Isto é um equívoco”, disse Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, a Sánchez quando se dirigiu até à bancada socialista para o cumprimentar, após a votação.

Justificada por Sánchez no primeiro dia de debate sobre a investidura no Congresso, na quarta-feira, como uma ferramenta jurídica para “ajudar” o país a “superar a fractura que se abriu a 1 de Outubro de 2017” – data do referendo soberanista ilegal na Catalunha, que esteve na origem na declaração unilateral de independência no parlamento catalão, dias depois –, a chamada Lei da Amnistia para a Normalização Institucional, Política e Social da Catalunha, perdoa os líderes que organizaram e levaram a cabo a consulta, tanto os que já foram julgados e cumpriram pena como os que nunca chegaram a apresentar-se às autoridades, e deverá abranger 300 pessoas.

Entre os beneficiários estão, por exemplo, Carles Puigdemont, antigo presidente do governo catalão, que se auto-exilou em Bruxelas para escapar à Justiça espanhola, que, assim, poderá voltar a Espanha sem enfrentar quaisquer acusações, ou Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo e actual presidente da ERC, que já cumpriu pena de prisão, e poderá voltar a assumir cargos públicos.

“Vai beneficiar muitas pessoas, líderes políticos cujas ideias não partilho e cujas acções condeno”, mas “também vai beneficiar centenas de cidadãos que forram arrastados pelo procés”, explicou Sánchez.

PP denuncia “corrupção política”

O primeiro-ministro denunciou as alianças entre PP e Vox em cinco governos autonómicos, lembrando que os partidos que apoiam a investidura representam mais de 12,5 milhões de eleitores e que se apresentou ao Congresso como uma alternativa “às direitas reaccionárias”.

“Esta investidura propiciar-se-á através de um exercício de corrupção política. Tomar decisões contra o interesse geral a troco de benefícios pessoais não tem outro nome”, respondeu-lhe, no entanto, Feijóo. “É corrupção política. O senhor Sánchez não conseguiu o apoio de ninguém. Comprou-o assinando cheques que todos iremos pagar.”

Prova da tensão que se vive em Espanha por estes dias, com protestos diários, alguns violentos, em frente às sedes do PSOE em várias cidades do país, foi a agressão ao deputado socialista Herminio Sancho, atingido com ovos e insultado por um grupo de opositores à amnistia, numa cafetaria próxima do Congresso, em Madrid, obrigando a uma intervenção policial.

Segundo o El País, cerca de 300 pessoas juntaram-se nas imediações do edifício parlamentar para protestar contra o resultado da votação, gritando contra Sánchez – “não é um presidente, é um delinquente” – e prometendo mais uma noite de manifestações em frente à sede do partido na capital espanhola.