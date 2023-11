Medina apoia oficialmente José Luís Carneiro por defender uma “política de conta certas”

O ministro da Administração Interna é o candidato à liderança do PS que apresenta “uma visão mais próxima da continuidade do actual executivo, com uma política de contas certas”, argumenta Medina.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou nesta sexta-feira o seu apoio oficial à candidatura de José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, à liderança do Partido Socialista. Por trás deste apoio está a “política de contas certas” e de “redução da dívida” que ambos defendem e consideram importantes para Portugal.

"José Luís Carneiro é o candidato que se apresenta com uma visão mais próxima da continuidade do actual executivo, com uma política de contas certas, de redução da dívida, que consistentemente tem partilhado desse objectivo e desígnio que considero da maior importância para país", partilhou o ministro das Finanças, citado pela SIC Notícias.

O PÚBLICO já tinha avançado que Medina iria apoiar a candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do PS, mas esta sexta-feira, ao prestar declarações à margem da conferência anual da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o ministro das Finanças oficializou o seu apoio.

Medina defendeu que a estabilidade económica, orçamental e social que Portugal actualmente tem precisa de ser preservada porque dá “confiança no futuro” e elogiou o crescimento da economia portuguesa. "Não desvalorizemos estas conquistas”, disse.

"A confiança externa e a descida dos custos de financiamento permitem atravessar este tempo de juros altos sem comprometer a capacidade de mitigar o seu impacto nos mais vulneráveis e permitem passar estes tempos de normal funcionamento da vida democrática, com a realização de eleições daqui a alguns meses", continuou o ministro.

Além de Fernando Medina, foi também anunciado esta sexta-feira o apoio de José Leitão, fundador do PS, antigo deputado e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e ex-Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, à candidatura de Carneiro.

Estes dois nomes juntam-se à lista já conhecida, na qual se encontram, entre outros: Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República; José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Basílio Horta, fundador do CDS e presidente da Câmara de Sintra; Jorge Lacão, antigo ministro e vice-presidente da Assembleia da República; Maria da Luz Rosinha e Susana Amador, deputadas e ex-autarcas de Vila Franca de Xira e Odivelas; Carlos Zorrinho, eurodeputado e antigo líder parlamentar do PS; Capoulas Santos, ex-ministro da Agricultura e António Lacerda Sales, deputado e ex-secretário de Estado da Saúde.

A corrida à liderança do PS põe o ministro da Administração Interna frente a frente com Pedro Nuno Santos, antigo ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, que se demitiu em Dezembro de 2022. As eleições para a sucessão de António Costa estão marcadas para os dias 15 e 16 de Dezembro.