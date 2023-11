José Luís Carneiro é candidato a secretário-geral do PS

O ministro da Administração Interna anunciou na comissão política do partido que vai avançar com candidatura à liderança dos socialistas. PS faz directas a 15 e 16 de Dezembro e congresso em Janeiro.

José Luís Carneiro é o primeiro candidato confirmado à sucessão de António Costa na liderança do PS. O actual ministro da Administração Interna fez o anúncio de que será candidato nas próximas eleições internas do partido esta noite na reunião da comissão política do partido ainda em curso na sede nacional, no largo do Rato, em Lisboa.

Neste encontro, a comissão política do PS deverá ainda aprovar a realização de eleições directas a 15 e 16 de Dezembro e a antecipação do congresso do partido para os dias 6 e 7 de Janeiro.

A sucessão de Costa será uma corrida com pelo menos dois candidatos: além de José Luís Carneiro, também o ex-ministro das Infra-estruturas e Habitação e actual deputado Pedro Nuno Santos, sabe o PÚBLICO, já pôs em marcha a sua candidatura, que só deverá formalizar na próxima semana.