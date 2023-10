PS marca agenda para Março: directas no início do mês e congresso a meio

A comissão nacional elegeu, com 85% dos votos, a lista encabeçada por Pedro do Carmo para presidir à comissão organizadora do congresso. Atrás ficou a lista liderada por Pedro Rodrigues Pereira.

O PS aprovou, este sábado, na sua comissão nacional, a realização do próximo congresso para 15, 16 e 17 de Março de 2024 e a eleição do secretário-geral para 1 e 2 de Março do mesmo ano. A lista à Comissão Organizadora do Congresso (COC), encabeçada por Pedro do Carmo, secretário nacional para a organização do PS, venceu.