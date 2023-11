Correia de Campos apoia José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS

Depois de Fernando Medina, António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, também manifestou o seu apoio à candidatura do ministro da Administração Interna pela liderança do PS.

A lista de apoiantes da candidatura do ministro José Luís Carneiro a secretário-geral do PS continua a crescer. António Correia de Campos, antigo ministro da Saúde e eurodeputado socialista, anunciou esta sexta-feira, depois de Fernando Medina e José Leitão, o seu apoio ao ministro da Administração Interna.

Em declarações ao PÚBLICO, o ex-presidente do Conselho Económico e Social (CES), ex-ministro da Saúde e antigo eurodeputado admite que o seu partido “precisa de um banho lustral de proximidade e humildade”, motivo pelo qual apoia a candidatura de José Luís Carneiro.

Além de Correia de Campos, foi ainda anunciado o apoio das deputadas Romualda Fernandes e Paula Reis e do presidente da Câmara Municipal e São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro.

O anúncio destes quatro apoiantes surge após Fernando Medina, ministro das Finanças, oficializar o seu apoio ao mesmo candidato, informação que o PÚBLICO já tinha avançado.

O nome do antigo ministro, das deputadas e do autarca de São Brás de Alportel juntam-se a uma lista onde se encontram, por exemplo, apoiantes como Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República; José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Basílio Horta, fundador do CDS e presidente da Câmara de Sintra e Jorge Lacão, antigo ministro e vice-presidente da Assembleia da República

As eleições para a sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista estão marcadas para os dias 15 e 16 de Dezembro. A enfrentar José Luís Carneiro estará Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas até Dezembro de 2022, quando apresentou a demissão.