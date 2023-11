Há 23 pretendentes à sucessão do Renault Austral como Carro do Ano

O concurso Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2024, que irá determinar o sucessor do Renault Austral, já arrancou, com 23 candidatos inscritos na 41.ª edição do prémio.

Depois de uma travessia no deserto, com uma pandemia, escassez de chips e uma guerra na Europa (que deu origem a uma maior falta de componentes), 2024 volta a registar 23 inscritos ao prémio Carro do Ano em Portugal, muito à conta da entrada de um novo player, a chinesa BYD, com quatro candidatos.

Além do título maior, há 42 inscrições nas várias classes a concurso, com a dos eléctricos em grande destaque: soma 15 candidatos.

Os testes dinâmicos, que já arrancaram, prolongam-se até ao fim de Janeiro, período ao longo do qual serão avaliados, por um painel de 19 jornalistas especializados no ramo, em representação dos respectivos órgãos de comunicação, PÚBLICO incluído, parâmetros como “estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental”.

As versões a concurso estão divididas em oito classes: melhores Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Desportivo, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-in. Como já acontecera nas últimas edições, um mesmo modelo pode ser encontrado em diferentes categorias: no total, foram contabilizadas 42 inscrições.

Na última edição, o Renault Austral foi avaliado como o automóvel com melhores argumentos na perspectiva do mercado português, tendo sido coroado Carro do Ano, além de Híbrido do Ano. Nas restantes classes, o Škoda Fabia sagrou-se Citadino do Ano, o Renault Megane E-Tech conquistou o título de Eléctrico, Peugeot 408 venceu a classe dos Plug-in Hybrid, o Honda Civic marcou pontos como a melhor proposta Familiar, o Nissan X-Trail saiu com o troféu de Grande SUV e o DS7 com o prémio de SUV Compacto.

Entre as novidades do ano, será entregue um Prémio Design ao modelo que mais se destacar em matéria de estilo e imagem. Além disso, a organização voltará a seleccionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar directamente a condução e o condutor, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados para determinar o vencedor do Prémio Inovação e Tecnologia.

A Comissão Executiva voltará também a distinguir a Personalidade do Ano, “alguém que, pela sua participação profissional e empenho, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do sector”. No ano passado, foi homenageado, a título póstumo, o antigo presidente da comissão executiva do Carro do Ano, o jornalista Rui Freire.

O júri do prémio, organizado pelo grupo Impresa, é composto por representantes da revista especializada Carros e Motores, das revistas do ACP, Exame Informática e Visão, dos generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, do semanário Expresso, do económico Jornal de Negócios, do desportivo Record, dos sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, das rádios Renascença e TSF e das televisões RTP, SIC, SIC Notícias e TVI. O conjunto de jurados votará os sete finalistas a Carro do Ano em Fevereiro. No mês seguinte, deverão ser conhecidos os premiados.

Candidatos a Carro do Ano

Citadino do Ano

BYD Dolphin Comfort 60,4kWh​

Fiat 600e

Hyundai i20 i20 1.0 T-GDi DCT Style​

Opel Corsa Electric 115 kW/156 cv​

Renault Clio E-Tech Full hybrid 145 ​Esprit Alpine

Desportivo/Lazer do Ano

Abarth 500e Cabrio

Honda Civic Type R 2.0 i-VTEC

KIA EV6 GT

Škoda Enyaq 80 RS Coupé

Smart #1 Brabus

Eléctrico do Ano

Abarth 500e Turismo

BYD Seal Excellence 83 kWh

Fiat 600e

Honda e:NY1

Hyundai Ioniq 6 Vanguard 77kW

Jeep Avenger

Kia EV9

Lexus RZ 450e

MG4

Opel Corsa Electric 115 kW/156 cv

Electric kW/156 Peugeot E-3008 GT

Polestar 2 Long Range Single Motor

Skoda Enyaq 80 RS Coupé

Smart #1

Volvo EX30

Familiar do Ano

BYD Han Executive 85,4 kWh​

Renault Espace E-Tech Iconic

Smart #1

Híbrido do Ano

Honda ZR-V HEV 2.0 Sport

Hyundai Kauai HEV 1.6 GDi Vanguard

Toyota C-HR

Híbrido Plug-in do Ano

Honda CR-V PHEV 2.0 2WD Advance Tech​

Mazda MX-30 R-EV AT 2WD Makoto Urban Expression

Toyota Prius PHEV 2.0 Premium

SUV Compacto do Ano

BYD Atto 3 Design 60,48 kWh

Honda ZR-V HEV 2.0 Sport​

Hyundai Kauai 1.0 T-GDi Premium​

Jeep Avenger

Peugeot E-3008 GT

Smart #1

Grande SUV do Ano