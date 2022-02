Skoda revela o “mais aerodinâmico” Enyaq Coupé iV

Depois de ter visto o Enyaq iV de linhas SUV, a primeira aventura eléctrica do emblema checo, a ser bem acolhido, a Skoda avança com uma versão coupé, com a qual pretende imprimir alguma emoção a um novo paradigma de mobilidade que se distingue sobretudo pela racionalidade, área em que a marca dá cartas.

Por fora, as linhas procuram exprimir uma linguagem de sensualidade e elegância, sendo que, entre a gama, surgirá uma versão mais desportiva RS. Como resultado dos traços mais fluidos, com a típica linha do tejadilho descendente na traseira, a Skoda conseguiu melhor o coeficiente aerodinâmico face à versão SUV, passando a apresentar um Cx de 0,234, o que beneficia a autonomia que, estima a marca, pode chegar em algumas versões aos 545 quilómetros.

Apesar das dimensões exteriores serem menos robustas, o espaço interior continua a primar pela generosidade como é hábito, destacando-se uma mala de 570 litros (apenas menos 15 que o avantajado SUV). Além disso, destaca-se um habitáculo mais sustentável, sendo possível optar por revestimentos em lã certificada e em poliéster de garrafas PET recicladas. Há ainda a escolha do couro, que a marca destaca ser curtido recorrendo a soluções que excluem produtos químicos.

O Enyaq Coupé iV vai estar disponível com quatro níveis de potência e bateria com dois níveis de capacidade (62 kWh e 82 kWh). Com tracção traseira, o 60 é proposto com bateria de 62 kWh e 180cv; o 80, equipado com bateria de 82 kWh, debita 204cv. Já com tracção integral (e dois motores, um por eixo) e com a bateria maior, o 80x é proposto com 265cv, enquanto a versão apimentada RS chega aos 299cv, com binário máximo de 460 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos.

O carro, que assenta na plataforma MEB do Grupo VW e que será irmão do vindouro ID.5, deverá chegar ainda este ano, sem que haja, porém, uma data prevista. Também não há preços, mas como referência o SUV Enyaq iV é proposto, na declinação 60, a partir de 42.900€.