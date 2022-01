Skoda Enyaq iV, grandeza à primeira vista (mas a esperteza está no detalhe)

Na plataforma técnica do Volkswagen ID.4, a Skoda desenvolveu um SUV eléctrico racional, com espaço e versatilidade imensos, bagageira XXL e condução fácil, além de segurança distinguida. Tudo isto a preços mais competitivos.

Está longe de captar interesse pelas características dinâmicas ou de oferecer uma miríade de luxos. Além disso, assenta na mesma plataforma do Volkswagen ID.4, com o qual partilha motorizações e tecnologias. Mas, como tem vindo a acontecer com outros modelos irmãos, a Skoda consegue evidenciar-se nos detalhes. E, não sendo carro para se andar com os nervos à flor da pele ou para se investir numa condução desportiva, o Enyaq tem o condão de agradar em praticamente todos os aspectos — assim, simplesmente.