BYD Seal promete alcance até 570 km e bateria que dá mais força e segurança ao veículo

A chinesa BYD pode ser uma entrada recente no mercado automóvel europeu, mas é veterana no fabrico de baterias. O Seal é prova disso: a bateria faz parte da segurança e design do novo sedan eléctrico.

O BYD Seal não quer ser só mais um sedan eléctrico a entrar no mercado europeu, com promessas de mais alcance e poder. Nem uma versão chinesa, mais em conta, do que um Tesla Model 3, com que é comparado. A BYD quer mostrar que perceber de baterias faz a diferença.

Além de percorrer distâncias superiores a 500 quilómetros entre carregamentos, o mais recente modelo da tecnológica de Schengen a chegar à Europa destaca-se por ser o primeiro com tecnologia CTB (cell to body, em inglês) em que que a fonte de energia é uma componente estrutural da carroçaria do veículo. Quem entra no novo Seal, pousa os pés sobre a bateria em vez de numa plataforma de metal. Isto permite poupar espaço (o tejadilho é notoriamente baixo para um eléctrico), dar mais estabilidade ao veículo e aumentar a segurança — mais do que uma fonte de energia, a bateria protege o Seal.

“A bateria já não é como um bebé vulnerável que precisa de algo a protegê-la. É como um adulto forte, capaz de defender o veículo”, comparou Weijie Zhang, o engenheiro que liderou o desenvolvimento do Seal, numa apresentação do veículo a jornalistas em que o PÚBLICO participou, em Munique, na Alemanha.

O foco na bateria não é de estranhar — a BYD pode ser uma entrada recente no mercado automóvel europeu, mas é uma veterana no desenvolvimento de baterias recarregáveis desde meados dos anos 1990, com a Apple, a Xiaomi, a Dell e a Samsung entre os principais clientes. A experiência é uma mais-valia, numa altura em que a União Europeia se aproxima do fim da venda de veículos a combustão.

A arquitectura CTB do BYD Seal só é possível graças às células em lâmina (blade battery), desenvolvidas pela própria empresa e que usam ferro e lítio em vez de cobalto. Isto afasta preocupações ambientais associadas à extracção de cobalto e torna as baterias menos sensíveis às flutuações de temperatura. Esta característica é útil em países com temperaturas mais baixas, onde a bateria pode demorar mais para aquecer no arranque e ajuda as células a suportar mais ciclos de carga e descarga sem perder a capacidade.

A estrutura da bateria do Seal, com painéis dispostos na forma de favos de mel, também ajuda a suportar o impacto de colisões.

Foto A BYD voltou a inspirar-se no oceano para o design do Seal DR

Duas versões

O novo modelo, com um design inspirado no oceano e uma configuração de cinco portas, promete uma velocidade máxima de 180 km/h e assenta sobre a e-Platform 3.0, comum aos outros veículos da marca na Europa. O recarregamento em corrente contínua (DC) repõe a energia de 30% a 80% em menos de meia hora (26 minutos).

Há duas versões disponíveis: Design e Excellence-AWD. Como o nome sugere, o modelo de topo, o Seal Excellence-AWD, oferece tracção às quatro rodas (AWD) e uma potência de 390 kW que permite chegar dos 0 aos 100 km/h em menos de quatro segundos; o alcance ronda os 520 km. O Seal Design promete uma potência de 230 kW com tracção nas rodas traseiras (RWD) e um alcance que ronda os 570 km; precisa de cerca de seis segundos para chegar aos 100 km/h.

Independentemente da escolha, o habitáculo é forrado com uma mistura de pele e camurça com tons suaves que lembram o fundo do mar. Qualquer Seal vem com um ecrã rotativo de 15,6 polegadas, compatível com reconhecimento de voz. O monitor é impressionante, embora numa primeira utilização possa ser confuso navegar os diversos menus. Encontrar a função para remover o alerta sonoro quando o carro se aproxima das guias da estrada não foi fácil quando o PÚBLICO testou o carro em Munique (e foi um tanto incomodativo quando a alternativa a evitar as guias era conduzir na faixa oposta).

Em geral, porém, o carro é reactivo e dá uma sensação de segurança, mantendo-se estável nas curvas e contracurvas, sem perder força mesmo nas subidas mais estreitas.

Foto O habitáculo inclui um ecrã rotativo com 15,6 polegadas DR

Design (mais) europeu

Visto da estrada, o Seal cumpre a proposta de design. O carro parece estar a cortar entre as ondas com a dianteira em forma de X, linhas bem definidas e puxadores retrácteis nas portas que facilitam a passagem do ar, aumentando (potencialmente) o alcance do carro.

Foram feitas algumas adaptações exclusivas para o mercado europeu, com o slogan Build Your Dreams (construa os seus sonhos, em português) a ser retirado das traseiras do veículo. Ficam as siglas, mais discretas. “Ouvimos os nossos parceiros que pediram um design menos óbvio”, salientou Weijie Zhang.

Ainda a nível do design, a arquitectura CTB garante que os ocupantes dispõem de bastante espaço no interior, apesar do perfil baixo do carro. Além de uma mala de 400 de litros nas traseiras, a bateria estrutural deixa espaço para uma bagageira adicional de 53 litros por baixo do capot.

Foto O carro inclui vários detalhes para melhorar o comportamento aerodinâmico DR

Foto O design foi adaptado ao mercado europeu, sem o slogan nas traseiras do carro DR

As primeiras entregas do BYD Seal aos concessionários portugueses começam no quarto trimestre de 2023, com previsão de chegada aos clientes finais a partir de Novembro. Ainda não há informação sobre os preços em Portugal, embora a marca acentue que serão “competitivos”. “Premium pode ser sinónimo de acessível”, frisou Mike Belinfante, director sénior de relações públicas da BYD Europa, na apresentação em Munique. Resta esperar para ver.

A Fugas viajou a convite da BYD