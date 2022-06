Planos para mineração do mar profundo são “aterradores”, alerta WWF

Há países que já manifestaram um grande interesse em pesquisar o fundo do mar à procura de metais raros, outros, como os EUA, dizem estar sobretudo “atentos”. Muitos especialistas e investigadores avisam que não sabemos o que pode acontecer se agitarmos o chão profundo do oceano.

O director geral do World Wildlife Fund (WWF), Marco Lambertini, defende que o potencial impacto potencial da exploração mineira no mar profundo pode ser “aterrador” e apelou a uma regulamentação rigorosa para evitar mais um desastre ambiental. Há um interesse crescente na exploração mineira em alto mar, mas há também pressão de alguns grupos ambientais e governos no sentido de a proibir ou garantir que só se vá em frente se existirem regulamentos apropriados, referiu na sessão da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa até sexta-feira.

A exploração mineira em alto mar implicaria a utilização de maquinaria pesada para sugar do fundo do oceano rochas ou nódulos do tamanho de batata que contenham cobalto, manganês, e outros metais raros utilizados principalmente em baterias. “Ainda não aprendemos a lição?”, perguntou Marco Lambertini, director geral da WWF, referindo-se aos impactos ambientais da escavação de minerais em terra. “Simplesmente não sabemos o que vamos desencadear descendo centenas, milhares de metros (pés) até ao fundo do oceano”.

Falando à Reuters à margem da Conferência Oceânica da ONU em Lisboa, Lambertini disse que a WWF estava confiante de que haveria consequências se os planos para escavar depósitos minerais do fundo do mar profundo obtivessem luz verde. Ele disse que poderia potencialmente gerar plumas sedimentares prejudiciais e afectar a migração dos peixes. Lambertini disse que as autoridades deveriam, em vez disso, estudar o “grande potencial de reciclagem” dos resíduos electrónicos para os materiais necessários para as baterias.

China a favor, EUA atentos

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, na sigla em inglês), um organismo das Nações Unidas, está a elaborar regulamentos que regem a mineração dos fundos marinhos no alto mar - áreas fora de qualquer jurisdição nacional. Enquanto não existirem regras globais, não é permitida a mineração dos fundos marinhos.

A WWF apelou a uma moratória global sobre todas as actividades mineiras em alto mar, e países como as ilhas do Pacífico de Palau e Fiji lançaram uma “aliança” na segunda-feira para a apoiar.

Mas nem todas as nações estão contra a mineração. A China é um grande defensor e nações ainda mais pequenas como a minúscula ilha do Pacífico de Nauru, por exemplo, pediram à ISA no ano passado para acelerar a adopção de regulamentos de exploração mineira no fundo do mar.

Falando com a Reuters, John Kerry, enviado norte-americano​ para a crise climática, disse que o seu país, que não ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tem preocupações em relação à exploração mineira em alto mar e está “muito atento aos procedimentos que possam perturbar o fundo do oceano”. Os Estados Unidos não é um dos membros da ISA mas participou como Estado observador nas negociações sobre os regulamentos.

"Águas de ninguém"

“Estamos a analisar muito atentamente as propostas e procedimentos e continuaremos a estar envolvidos”, acrescentou Kerry. Lambertini da WWF disse também que era “fundamental” que os Estados membros da ONU chegassem a um acordo sobre um tratado para proteger o mar aberto para além das jurisdições nacionais, o que não conseguiram fazer em Março deste ano.

"Hoje em dia não são águas de ninguém e precisamos de inverter o conceito”, disse, explicando que não ter um tratado significa que o alto mar não está suficientemente regulamentado. “Eles precisam de se tornar as águas de toda a gente”. Os Estados-membros reunir-se-ão novamente em Agosto para discutir a questão e embora Lambertini acredite que havia um “consenso geral” sobre alguns países era provável que se opusessem ao tratado há muito esperado.

“Sem ter um mecanismo de governação comum, penso que será muito difícil coordenar a acção”, disse ele.