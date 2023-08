Honda e:Ny1 quer ser o herdeiro do sucesso do HR-V

O e:Ny1 não se destaca pela eficiência. Mas não era esse o objectivo da Honda, que prefere apostar as suas fichas naquilo que a distingue: fiabilidade e durabilidade.

Nas contas da eficiência, o peso é um dos factores mais relevantes. Mas a Honda preferiu não olhar tanto para essa alínea, focando a sua atenção nos detalhes que lhe permitem reivindicar um lugar muito seu entre o mercado: a fiabilidade e durabilidade.

Assim, o e:Ny1, já disponível para encomendas (requer um sinal de reserva de 100€), mostra-se um automóvel robusto, compensando os seus 1730 kg com uma bateria de 68,8 kWh, o que lhe permite reclamar uma autonomia de 412 quilómetros, por conta de um consumo de 18,2 kWh/100 km.

Mas, como nos revelaram algumas centenas quilómetros de condução na Noruega, com muitas zonas planas e limites de velocidade restritivos, o consumo dependerá, claro, das condições e do pé pesado — ou nem por isso. No nosso ensaio, registámos entre 14 e 15 kWh/100 km.

Foto

Inspirado no best-seller HR-V, o e:Ny1 assenta na plataforma e:N Architecture F, com motor dianteiro e centrada em três atributos: uma estrutura de carroçaria dedicada de elevada rigidez, um centro de gravidade baixo e uma aerodinâmica sob o piso cuidadosamente gerida para garantir que o SUV proporciona uma condução divertida, sem beliscar a confiança.

O Honda e:Ny1 é servido exclusivamente por um motor eléctrico de 204cv, o que lhe permite acelerar de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, sem que se sinta o coice típico dos carros eléctricos. Depois disso, rola com grande à vontade, acelerando de forma progressiva (atinge os 160 km/h). No modo Eco, que restringe potência, o veículo não será tão rápido, mas também não se sente demasiado preso, sendo assim ideal para circular em cidade.

A suspensão é firme, sem ser demasiado desconfortável, e, em curva, não é de admirar algum adornar. Ainda assim, mostra uma aderência cómoda para um automóvel que está longe de ser um desportivo.

Por dentro, quem se senta aos comandos sentir-se-á num verdadeiro SUV, dada a posição elevada de condução. E quem prefere conduzir numa posição mais baixa não terá dificuldades, já que a regulação eléctrica é de série.

Foto

Foto

Foto

Também o espaço à frente é desafogado; atrás, há muito espaço para pernas, mas os mais altos poderão ter motivos de queixa, com a cabeça a roçar o tejadilho (já ao nível das pernas, há espaço de sobra).

Numa novidade, a Honda incluiu um ecrã táctil central de 15,1 polegadas, para gerir todas as funções, da conectividade ao infoentretenimento, dividido em três secções, ficando a parte inferior a substituir os controlos físicos do ar condicionado.

Foto

Foto

O Honda e:Ny1 deverá começar a chegar ao mercado nacional a partir do último trimestre de 2023, sendo proposto por um preço chave na mão de 54.750€ e disponível em duas versões, ambas com faróis LED, sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara traseira, estofos em pele sintética e jantes de 18". A versão topo de gama, Lifestyle, é comercializada por 57.750€.