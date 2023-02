Avenger, um Jeep para vingar na cidade

O Avenger, numa tradução literal, poderia chamar-se por cá Vingador. Talvez venha a ser esse o seu grande feito: fazer com que a marca vingue num território que não lhe é natural. Afinal, a maioria dos elementos da família Jeep é pensada para uma utilização nos EUA, o que pode ser testemunhado tanto nas avantajadas dimensões como nas mecânicas. Os primeiros passos já tinham sido dados com o Renegade, de tamanho compacto (4236mm), ou com a adopção dos 4xe (híbridos plug-in de tracção integral). Mas agora vai mais longe, ao construir um carro que facilmente se coloca na categoria dos citadinos, sem que tenham sido desprezadas as premissas de espaço, funcionalidade e até capacidades para sair do asfalto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt