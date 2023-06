EX30, o SUV mais pequeno, mais rápido, mais ecológico e mais barato da Volvo

A Volvo fez história ao apresentar o EX30, um carro que bate vários recordes da marca: é o SUV mais pequeno, mas também o mais barato, o mais rápido e o que tem a menor pegada ecológica de sempre.

Dentro de seis anos, a Volvo será exclusivamente um fabricante de automóveis eléctricos e, na última quarta-feira, na capital da moda, Milão, deu um passo de gigante em direcção à massificação destes automóveis ao apresentar o EX30, um SUV 100% eléctrico com uma autonomia que pode ir até 480 quilómetros e um preço similar a um carro de mecânica térmica: arranca nos 37.895 euros.

As encomendas já podem ser feitas, nomeadamente em Portugal, e os carros começam a circular nas estradas dentro de pouco mais de seis meses. O “pequeno” SUV, com 4,2 metros de comprimento, tem a performance dos “grandes” e vai dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos.

“Um automóvel que destila a essência Volvo, num formato mais pequeno e mais acessível”, resumiu o CEO da Volvo, ​Jiw Rowan. Um carro com muito estilo e com tecnicidades para agradar a gregos e troianos, dizemos nós, que fomos a Milão à apresentação do novo membro da família Volvo.

O EX30 pode ter cinco cores exteriores, todas vibrantes, com o objectivo de reforçar “o carácter e a personalidade” do automóvel: o mais elegante Cloud Blue, o brilhante e expressivo Moss Yellow, e os clássicos preto, branco e cinzento.

O público-alvo do “mais novo” Volvo são jovens (de idade ou de espírito), que querem a tecnologia de ponta e o design escandinavo, mas com um preço competitivo. Um carro com estilo e com preocupações ambientais.

Uma medida (e um preço) não serve a todos

Com o EX30, a Volvo dá aos clientes a liberdade para escolherem a bateria eléctrica que melhor se adequa às suas necessidades, com três opções de grupos propulsores e dois tipos de bateria diferentes. Para os citadinos, que fazem distâncias relativamente curtas entre carregamentos, a marca propõe a opção Single Motor com uma autonomia de 344 quilómetros. Uma opção mais económica (a tal que começa nos 37.895 euros, no nível de equipamento Core), com bateria de 51 kWh.

A variante Single Motor Extended Range é a melhor opção caso necessite de maior autonomia (480 quilómetros): com bateria de 69 kWh, e igualmente com nível Core de equipamentos, começa nos 43.246 euros.

Por último, se a performance for a prioridade, o Volvo EX30 tem a opção Twin Motor Performance que associa à bateria NMC (composta por óxido de níquel, manganês, cobalto e lítio) um segundo motor eléctrico. Esta é uma variante no nível Plus, com tracção integral e capaz de fornecer 315 kW (428cv), realizando os 0-100 km/h em 3,6 segundos — o modelo/versão mais rápido de sempre da Volvo. Custa 49.580 euros.

O Volvo EX30 permite também realizar carregamentos rápidos. Nesta última versão, é possível carregar a bateria de 10 a 80% em pouco mais de 25 minutos.

Segurança: sistema inovador de abertura de portas

A Volvo garante que não abdica de ser associada à palavra segurança e apresenta o EX30 como um carro que “eleva o nível de segurança nas cidades”. Isto porque vai estrear um sistema inovador de abertura de portas para o segmento, que avisa qualquer ocupante que esteja prestes a abrir a porta, através de sinais visuais e sonoros, sempre que um ciclista, um peão ou um animal estejam na estrada ou no passeio a passar.

O EX30 vem equipado, de série, com um novo sistema de alerta para aqueles dias em que o condutor está mais cansado. Além da detecção de mãos no volante, este Volvo tem também “um sensor especial, que funciona com algoritmos inteligentes e que se localiza atrás do volante, capaz de detectar os movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo”, para perceber se o condutor está distraído, sonolento ou desatento.

Tem também a nova funcionalidade de travagem automática em cruzamentos, para ajudar a evitar acidentes. No caso de outro veículo, ou peão, cruzar-se inesperadamente no caminho, esta funcionalidade irá imobilizar o EX30 e ajudar a minimizar ou a evitar a colisão.

O EX30 inclui também um airbag lateral no interior do banco do condutor, para ajudar a reduzir as lesões na cabeça e no tórax numa situação de impacto.

Ambiente: estojos de material reciclado num carro reciclável

“Não há mas, ses ou ‘e’. Vamos ser 100% eléctricos em 2030”, garantiu Rowan na apresentação do novo modelo da Volvo. E em 2025 — sim, daqui a apenas dois anos — a marca sueca garante que vai reduzir as emissões totais dos seus automóveis em 45%.

O EX30 dá um passo de gigante nesse sentido, já que tem uma pegada 25% inferior em comparação com os outros dois modelos 100% eléctricos da marca, o Volvo C40 e o Volvo XC40. Desde logo por ser mais pequeno, o que faz com que use menos aço e alumínio, os dois piores inimigos do ambiente na produção automóvel. E cerca de um quarto do alumínio e 17% do aço usados no seu fabrico são reciclados.

Além disso, o Volvo EX30 foi construído para ser 95% reciclável no final da sua vida útil. Em relação ao famigerado plástico, cerca de 17% é também reciclado — a percentagem mais elevada comparando com qualquer outro automóvel Volvo.

O modelo será fabricado na China, numa fábrica alimentada por elevados níveis de energia ambientalmente neutra; 100% da fábrica é alimentada por electricidade renovável.

A sustentabilidade está também no interior. Materiais como a ganga, o linho, o plástico reciclado e até uma fibra renovável derivada de plantas de linhaça são usados nos bancos, no tablier e até nas portas do EX30.

Volvo EX30, detalhe do interior

Volvo EX30, detalhe do interior

Volvo EX30, detalhe do interior

“A ganga é, em particular, um bom exemplo de como utilizar materiais de forma mais inteligente e mais sustentável. Para criar a decoração interior em ganga, a Volvo utilizou fibras que, de outra forma, seriam resíduos do processo de reciclagem. Quando as calças de ganga são recicladas, as fibras desfiadas são torcidas num fio e as fibras longas ligam-se umas às outras. As fibras curtas são normalmente desperdiçadas — mas não neste caso, pois a Volvo utilizou-as para o design dos interiores”, explicam.

Os detalhes que fazem a diferença

Ao jeito nórdico, o EX30 tem um design simples e este modelo não tem painel de instrumentos. Exibe apenas um ecrã vertical, de 12,3 polegadas, onde se encontram as informações habituais de instrumentação (velocidade, nível de bateria e autonomia), mas também as aplicações que se quiser ter, adaptável a qualquer smartphone, a fazer lembrar os Tesla. A Volvo acredita que desta forma permite uma condução mais concentrada e calma.

A chave tradicional também desaparece. O carro abre quando nos aproximamos dele e para o ligar basta colocar o smartphone no carregador de indução. Desta forma a “chave” pode ser partilhada entre a família e amigos.

O EX 30 vem com uma barra de som a toda a largura do painel de instrumentos, inspirada no design dos sistemas de áudio domésticos com som de qualidade superior, um truque para maximizar o espaço. “Ao remover a necessidade de altifalantes nas portas, o Volvo EX30 consegue oferecer muito mais espaço de arrumação. Na mesma linha, os interruptores dos vidros foram deslocados para a consola central, sendo de fácil acesso quer para o condutor, quer para o passageiro”, explica o fabricante sueco.

O tradicional porta-luvas também desaparece e um seu “descendente” nasceu por baixo do ecrã central, para que tanto o condutor como o passageiro lhe possam aceder.

Existe uma vasta série de soluções de arrumação inteligentes capaz de proporcionar uma experiência de viagem muito agradável. Mas nem tudo são rosas. Se tem na família pessoas com pernas compridas, este não é o carro ideal. Para os que têm mais de 1,80m, uma viagem longa não será confortável no EX30. No banco traseiro, a palavra “pequeno” é usada no mau sentido.

A magia da vida está nas pequenas coisas

Em Milão, na apresentação do EX30, ao jeito inspiracional, a fazer lembrar a apresentação das big techs, o CEO da Volvo, Jim Rowan (que já esteve à frente da Blackberry), começou por filosofar sobre a “má reputação do pequeno” e a argumentar que “o mais pequeno é o mais importante na vida: tudo começa pequeno: um pequeno passo, uma pequena ideia, os pequenos detalhes”.

Intervalado com publicidades, numa delas, os pequenos gestos do quotidiano entre um pai e uma filha fizeram soltar suspiros na vasta plateia internacional. Numa outra, amigos, cães e natureza enchem uma vida. Jiw Rowan contou a história da própria Volvo, que nasceu de uma pequena ideia escrita num guardanapo numa conversa na Suíça. No final, antes de passar a palavra aos líderes de cada departamento, adaptou a frase de Niel Armstrong, quando o homem pisou pela primeira vez a Lua: “O EX30 pode ser o nosso SUV mais pequeno de sempre, mas representa um grande passo para os nossos clientes e para a Volvo.”