Mais 50 mil famílias vão passar a receber apoio à renda até ao final do ano

Cerca de 50 mil famílias com taxas de esforço superiores a 100% vão passar a receber apoio à renda até ao final deste ano, com retroactivos a Janeiro.

Até ao final deste ano, mais cerca de 50 mil famílias que até agora estavam excluídas do apoio extraordinário à renda vão passar a receber este apoio, com retroactividade a Janeiro deste ano. Em causa estão os agregados familiares que, cumprindo os requisitos de acesso a este apoio, não conseguiram aceder a esta medida num primeiro momento, por apresentarem taxas de esforço superiores a 100% com o pagamento das rendas.

A informação foi avançada, nesta quinta-feira, pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves, que está a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024.

"A Autoridade Tributária, o IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] e o ISS [Instituto da Segurança Social] estavam a trabalhar na definição das famílias que não tinham recebido o apoio", começou por dizer a ministra, referindo-se aos casos das famílias com taxas de esforço superiores a 100% com o pagamento das rendas, cujas declarações de rendimentos relativas a 2022 estavam a ser analisadas pelos serviços responsáveis pela atribuição do apoio extraordinário à renda.

"Os apoios estavam a ser calculados em função dos novos dados das declarações de rendimentos, esses dados estão calculados e, até ao final do ano, será feito o pagamento a cerca de 50 mil famílias que não tinham sido consideradas, mas que vão ter o seu pagamento a retroagir a Janeiro", acrescentou Marina Gonçalves, adiantando que estes pagamentos já estão "em fase final de processamento" e que "será uma questão de semanas" até que estas famílias recebam os apoios.

O apoio extraordinário à renda é uma medida em vigor desde Maio deste ano e consiste num subsídio no valor máximo de 200 euros por mês, atribuído de forma automática aos agregados familiares com taxas de esforço superiores a 35% com o pagamento da renda (calculadas em função do rendimento colectável, e não do rendimento líquido) e com rendimentos até ao sexto escalão de IRS.

À data, mais de 185 mil famílias estão a beneficiar deste apoio. Outras, contudo, ficaram excluídas do mesmo, por apresentarem taxas de esforço superiores a 100% e apesar de terem rendimentos dentro do limite estabelecido. Até agora, o Governo ainda não tinha revelado quantas estariam nesta situação, que agora confirma que são cerca de 50 mil.

Para além destas 50 mil famílias que agora passarão a receber o apoio à renda, o universo de beneficiários desta medida deverá voltar a aumentar no próximo ano, uma vez que o Governo optou por não impor qualquer travão à actualização de rendas, que, assim, poderão ser actualizadas em 6,94% em 2024. Desta forma, haverá famílias que, mantendo os rendimentos inalterados e sofrendo um aumento de renda, poderão vir a suportar uma taxa de esforço superior a 35%, passando a estar abrangidas pelo apoio à renda. Há ainda que contar com o reforço do montante do apoio, a solução encontrada pelo Governo para mitigar o impacto da actualização de rendas.

Apesar do aumento da despesa associada ao apoio à renda no próximo ano, a dotação orçamental prevista para esta medida continua a ser de 250 milhões de euros, não tendo sido revista.

Porta 65 chega a mais famílias

Ainda no que diz respeito aos apoios públicos ao arrendamento, a ministra da Habitação adiantou que, até à data, o Porta 65 Jovem está a ser atribuído a 14.670 agregados familiares (o equivalente a mais de 22 mil jovens), estando ainda outras 678 candidaturas já validadas no âmbito do novo regime de candidaturas (que passou a funcionar de forma contínua durante todo o ano, sem períodos fixos de candidatura). Os pagamentos relativos a estas 678 candidaturas também serão processados "nas próximas semanas".

A isto, somam-se o Porta 65+, uma nova vertente deste programa, que abrange as famílias monoparentais ou com quebras de rendimentos superiores a 20%. Por esta altura, há cerca de 1700 candidaturas em análise nesta vertente do programa. "O Porta 65+ vai entrar em velocidade de cruzeiro no que diz respeito à interoperabilidade de dados para poder fazer os pagamentos", adiantou Marina Gonçalves.