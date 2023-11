"Obviamente, apresentei a minha demissão". As declarações de Costa ao fechar a porta

"Encerro esta etapa com a consciência tranquila", afirmou António Costa, esta terça-feira, durante o anúncio ao país do seu pedido de demissão. Costa adiantou, ainda, que não se recandidatará ao cargo de primeiro-ministro.

“É meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita de prática de qualquer acto criminal”, defendeu, depois de dizer ter sido "surpreendido" com o comunicado da Procuradoria-Geral da República que refere que será ou já foi aberto um processo-crime contra si.

"Quero dizer, olhos nos olhos aos portugueses, que não me pesa na consciência a prática de qualquer acto ilícito, ou sequer de qualquer acto censurável", afirmou António Costa, afirmando estar "totalmente disponível para colaborar com a justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for."

Quanto ao momento de abandonar funções, deixou claro que os trâmites que se seguem competem ao Presidente da República. "A última coisa que farei é condicionar o senhor Presidente da República", disse.

