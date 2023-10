Descida do IRS garante alívio a quem for aumentado em 2024

Da actualização dos escalões à redução das taxas, as mudanças no IRS permitem que os aumentos salariais se reflictam na íntegra no rendimento líquido.

A descida do IRS prevista para o próximo ano vai dar uma folga adicional aos trabalhadores com aumentos salariais em 2024. As simulações realizadas para o PÚBLICO pela consultora PwC em Portugal mostram que, regra geral, a variação do rendimento líquido será superior à variação do rendimento bruto em todos os cenários simulados, fruto das alterações no IRS, que passarão pela actualização dos limites dos nove escalões, a descida das taxas nos cinco primeiros e o alargamento da regra de isenção total e parcial do imposto.