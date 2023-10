Taxas do IRS baixam nos cinco primeiros escalões em 2024

Depois do aumento do número de escalões em 2022 e da descida da taxa do segundo patamar de rendimentos em 2023, o IRS vai voltar a baixar em 2024.

O Governo de António Costa surpreendeu ao incluir na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano uma redução do IRS superior à prevista: além da actualização dos valores que definem os limites de todos os escalões, as taxas dos cinco primeiros degraus também vão baixar, beneficiando directamente os rendimentos colectáveis anuais até aos 27.146 euros (apanhando rendimentos brutos anuais acima deste valor).

A do primeiro patamar, que abrangerá os rendimentos colectáveis até 7703 euros por ano, recua de 14,5% para 13,25%.

A do segundo degrau, até agora nos 21%, passa para 18%, taxa que cobrirá a fatia dos rendimentos a partir de 7703 euros até 11.623 euros.

A taxa do terceiro patamar, dos rendimentos superiores a 11.623 até 16.472 euros, cai de 26,5% para 23%.

A do quarto, dos valores acima de 16.472 euros até 21.321, baixa de 28,5% para 26%.

Por fim, a taxa do quinto escalão, dos valores superiores a 21.321 até 27.146, será de 32,75%, em vez dos actuais 35%.

Para os restantes escalões, do sexto ao nono, as taxas continuarão iguais às de 2023 (mantêm-se nos 37%, 43,5%, 45% e 48%). No entanto, como o esquema de tributação dos escalões é progressivo e as taxas aplicam-se a cada fatia do rendimento à medida que se vai subindo na escala, o alívio também será sentido pelos contribuintes dos patamares acima do quinto degrau.

Aumentar

Os valores dos próprios escalões, isto é, dos limites inferior e superior que marcam a divisão entre os vários patamares de rendimento, serão actualizados em 3%, com o objectivo de neutralizar as perdas de poder de compra decorrentes da inflação. Mas se esta subida percentual está próxima, mas ainda assim abaixo, da taxa de inflação prevista pelo Banco de Portugal para o próximo ano (de 3,6%), é bastante inferior à valorização nominal das remunerações por trabalhador prevista para o próximo ano, que é de 5%. Há um ano, quando preparou o ano fiscal de 2023 e reviu os valores dos escalões, o Governo fez uma actualização de 5,1%, em linha com o pressuposto das valorizações sociais assumidas acordo de melhoria de rendimentos assinado com os parceiros sociais, mas desta vez usou um critério diferente, mais contido.

A iniciativa paralela do PSD

Logo que entregou a pen drive com os documentos da proposta orçamental directamente ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o ministro das Finanças, Fernando Medina, assumiu a redução do IRS, uma “importante redução”, como um dos três eixos da estratégia de reforço de rendimentos, a par das melhorias salariais e dos apoios sociais.

Costa estava sob pressão para baixar os impostos depois de o PSD ter apresentado em Setembro um pacote de medidas na área do IRS que incluía uma redução das taxas em oito dos nove escalões de rendimento, cujo impacto orçamental o maior partido da oposição projectava em 1200 milhões de euros.

A bancada do PSD propunha que a taxa do primeiro escalão baixasse para 13%; a do segundo para 19%; a do terceiro para 23,5%; a do quarto para 25,5%; e a do quinto para 32%. Já em relação ao sexto escalão, que agora ficará igual porque a medida do Governo só vai até ao quinto, os sociais-democratas defendiam uma redução dos actuais 37% para 34%; para o sétimo, de 43,5% para 43%; e no oitavo, de 45% para 44,75%, continuando igual a taxa do novo escalão, nos 48%.