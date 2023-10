Quem vai desenhar o futuro da ModaLisboa? Eis os cinco finalistas do Sangue Novo

O concurso do evento de moda da capital premeia os jovens talentos desde 1996. Em Março do próximo ano, um destes cinco finalistas será o vencedor.

“Sejam bem-vindos à ModaLisboa à la carte: uma degustação de talento e criatividade. Damos a palavra ao futuro”, ouve-se na sala de desfiles no Pátio da Galé. Foi oficialmente inaugurada a passerelle da 61.ª da ModaLisboa e, como já é tradição, o arranque ficou a cargo do concurso Sangue Novo. Depois de apresentadas as propostas dos dez jovens criadores, eis os finalistas: Bárbara Atanásio, Diogo Mestre, Gabriel Bandeira, Isza e Maria do Carmo Studio.

Todos os anos, desde 1996, a ModaLisboa premeia o talento dos jovens designers. Em Junho deste ano, abriram candidaturas e, nesta sexta-feira, conheceram-se os dez seleccionados pelo júri, presidido pelo criador Miguel Flor, Joana Jorge, gestora de projecto da ModaLisboa, o designer João Magalhães, Adriana Batista, da revista Fucking Young, Ana Tavares, CEO da RDD, e Olivia Spinelli, da Escola de Moda IED.

Durante os últimos meses, os candidatos foram acompanhados pelo painel de jurados no desenvolvimento de colecções, feitas a partir de inovações têxteis da indústria portuguesa, parceira do concurso. “Sempre acreditamos que é através dos jovens que se constroem realidades e ideias novas. Uma das coisas encantadoras do Sangue Novo é que, de facto, dá oportunidade às pessoas e dá-lhes ferramentas”, declara Joana Jorge, membro do júri ao PÚBLICO.

Foto Barbara Atanásio, Isza, Maria do Carmo Studio, Diogo Mestre e Gabriel Bandeira MATILDE FIESCHI

Mais do que encontrar novos criadores para integrarem a plataforma da ModaLisboa, querem abrir-lhes o caminho: “Darmos um prémio a um designer como um mestrado em Itália, permite-lhe ir trabalhar para outro sítio e ter uma carreira internacional, ou voltar para Portugal, até trabalhar na indústria. São tudo respostas válidas.”

Há mais de 25 anos que essa é a missão. Um dos primeiros vencedores foi precisamente Miguel Flor, mas a plataforma é responsável por dar à moda nacional outros nomes como Duarte, Filipe Augusto, Hibu ou Olga Noronha. Em Março deste ano, saiu vencedora a jovem Inês Barreto.

Foto A plateia na sala de desfiles MATILDE FIESCHI

Para escolher os cinco finalistas, o júri debruçou-se sobre tópicos como a sustentabilidade, mas também, claro, importa a abordagem criativa. “Houve ali uma altura da sustentabilidade em que estávamos sempre no upcycling (aproveitamento de tecidos) e no lado mais experimental. Mas não tem de ser isso. A moda sustentável pode ser mais sofisticada”, defende Joana Jorge, fazendo alusão à tecnologia têxtil que tem sido desenvolvida nesse sentido.

Além disso, interessava escolher cinco jovens com perfis diferentes, que vão trazer novas realidades à moda nacional. “Não interessa procurar uma só identidade, mas também darmos oportunidade aos designers de desenvolverem linguagens diferentes.” Ainda há ainda outro elemento fulcral: “tentar avaliar se um designer tem capacidade para crescer.”

Foto MATILDE FIESCHI

Experimentação

Os cinco finalistas parecem ter reunido as condições que o júri procurava, através de cinco linguagens heterogéneas. Bárbara Atanásio recuou até à estética dos anos 90, com os jacquards, as sobreposições, as gangas em tie dye ─ ou não tive ela estagiado com a dupla Marques’Almeida, mestres nas gangas tingidas. Casou os materiais novos com o reaproveitamento de antigos, como os sacos do Ikea, que transformou num poncho.

Foto Barbara Atanásio MATILDE FIESCHI

Já Diogo Mestre apostou na cor e nas texturas. A simplicidade das peças em popelina com riscas de várias cores contrastou com a complexidade do crochê ou as franjas em microfibra ─ sim, quase como se fosse uma esfregona. A apostar na individualidade, o jovem estampou nas peças as fotografias do rosto do modelo que desfilava, uma aposta ganha com o público, que aplaudiu entre “vivas”.

O mesmo entusiasmo com que foi aplaudido Gabriel Bandeira, o jovem que, dos cinco finalistas, apresenta uma abordagem mais comercial, com gangas plissadas, calças estilo cargo ou peças em pêlo falso. Por seu lado, Isza foi mais arrojada com lantejoulas, tules ou redes, mostrando o corpo dos manequins, independentemente do género. Aliás, essa foi uma questão transversal às colecções: não há géneros na moda destes jovens.

Foto Diogo Mestre MATILDE FIESCHI

Foto Diogo Mestre MATILDE FIESCHI

Há ainda outro detalhe comum ao trabalho dos cinco. Falamos da experimentação têxtil, que atingiu o expoente máximo em Maria do Carmo Studio, que fez peças a partir de colagens com fitas sobre tule ou até de contas em madeira. Criou padrões com fitas de tecido, mimetizando uma espécie de xadrez, numa exploração a fazer lembrar o trabalho de Constança Entrudo, uma das designers da ModaLisboa.

Foto Isza MATILDE FIESCHI

Agora, os finalistas têm seis meses para desenvolver uma nova colecção que os poderá levar à vitória. Em Março, será anunciado o grande vencedor, que ganha a possibilidade de frequentar um mestrado em design de moda na escola IED de Milão, Itália, no valor de 24 mil euros. Até lá, as suas peças ficam em exposição showroom da agência de comunicação Showpress, em Lisboa.

O segundo dia da ModaLisboa ficou ainda marcado pelas apresentações de Niuka Oliviera, Filipe Cerejo e Arndes, todos participantes de edições anteriores do Sangue Novo. O evento de moda da capital decorre até domingo, 8 de Outubro, no Pátio da Galé.