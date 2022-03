No atelier com Ana Duarte: “Fazendo roupa, temos de a fazer de forma consciente”

Duarte apresenta esta sexta-feira na ModaLisboa, no Hub Criativo do Beato, uma colecção inspirada no universo do break dance e na cultura do hip-hop — sempre sem descurar na sustentabilidade.

Tadao, um pequeno cão, surge antes da dona para receber as visitas. A designer Ana Duarte guia-nos pelo atelier da marca Duarte, onde se afinam os últimos detalhes da preparação para a 58.ª edição da ModaLisboa. A pouco mais de duas semanas do moda da capital, quando o PÚBLICO a visitou, a criadora já tinha tudo preparado e estava prestes a rumar a Milão para uma feira do sector. Esta sexta-feira, apresenta a colecção do próximo Outono/Inverno no Hub Criativo do Beato, em Lisboa — um momento que é o apogeu do trabalho de um criador de moda.