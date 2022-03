ModaLisboa está de volta, para abrir o Hub Criativo do Beato à cidade

Depois de dois anos em que a moda migrou para o digital, o que se aprendeu com essa viagem? Como é que o metaverso, os NTFS e as criptomoedas têm vindo a mudar a face da indústria? Motivada por esta reflexão, sob o tema Metaphysical, a ModaLisboa está de regresso à capital, nesta quinta-feira, para a sua 58.ª edição. Até domingo, 13 de Março, 26 designers vão apresentar as colecções no Hub Criativo do Beato, muitos desafiando os cânones com novos formatos de desfile.