Lady Gaga não tem de pagar recompensa de 500 mil dólares a cúmplice de rapto de cães

Um tribunal de Los Angeles deliberou que Lady Gaga não tem de pagar à mulher que lhe devolveu os seus cães, Koji e Gustav, depois de ter ficado provado que estava envolvida no crime. Apesar de condenada a dois anos de pena suspensa, a mulher tinha interposto uma acção contra Gaga, em Fevereiro, acusando a artista de quebra contratual e fraude.

Jennifer McBride exigia que os 500 mil dólares (cerca de 475 mil euros) lhe fossem entregues, pedindo ainda 1,5 milhões de dólares (1,43 milhões de euros) pelos danos sofridos. No entanto, a juíza Holly J. Fujie, de acordo com os documentos citados pela revista People, avaliou que a queixa de McBride era “legalmente insuficiente” após o seu “envolvimento no rapto”. Até porque, quando foi indiciada pelo crime, não contestou as acusações de recebimento de propriedade roubada.

Quando os seus dois buldogues franceses foram raptados, em Fevereiro de 2021, Lady Gaga recorreu às redes sociais a oferecer uma recompensa de 500 mil dólares a quem os encontrasse e devolvesse, prometendo que “não haveria lugar a perguntas”.

Pouco depois, Jennifer McBride apareceu com os animais. Só que ficou provado que era cúmplice no crime, durante o qual o homem que passeava os animais foi alvejado, e a cantora não lhe entregou o prémio. Só que, defenderam os advogados de McBride, a declaração de que “não haveria lugar a perguntas” não foi cumprida pela estrela, constituindo uma quebra contratual.

“Este caso é bastante simples. Lady Gaga fez uma oferta de recompensa, porque queria desesperadamente os seus cães, e a minha cliente tomou medidas para cumprir o desejo da cantora”, resumiu, na altura da queixa, o advogado K.T. Tran ao The Washington Post.

Em Abril de 2021, cinco pessoas foram acusadas no caso do roubo dos dois buldogues. Quatro dos cinco suspeitos eram membros conhecidos de gangues, enquanto o quinto foi Jennifer McBride. Em Dezembro passado, o homem que atirou contra o cuidador dos animais, Ryan Fischer, foi condenado a 21 anos de prisão.