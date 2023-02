Mulher condenada no caso do rapto dos cães processa Lady Gaga

Foi no dia 26 de Fevereiro de 2021 que Lady Gaga fez uma publicação na rede social Twitter para dar conta do rapto dos seus dois buldogues franceses, acrescentando que o passeador dos seus animais de estimação tinha sido alvejado. Dois anos depois, Jennifer McBride, que devolveu os animais, decidiu processar a cantora porque esta não cumpriu o prometido: não pagou a recompensa de 500 mil dólares. De recordar que McBride foi acusada e condenada por ter estado envolvida no rapto dos animais.

Na altura, Lady Gaga escreveu que os animais, Gustav e Koji, tinham desaparecido há duas noites e que se alguém os tivesse encontrado ou comprado sem saber que eram seus, que a recompensa seria a mesma. Passaram 80 minutos após a publicação para Jennifer McBride aparecer e devolver os animais numa esquadra de polícia em Los Angeles. Mas, dois meses depois, a mulher foi presa e acusada de estar ligada ao rapto.

As autoridades justificaram a detenção porque o pai de Jennifer era um dos suspeitos de ter roubado os animais. Em Dezembro passado, a mulher foi condenada a dois anos de pena suspensa. Contudo, McBride defende que merece receber a recompensa, uma vez que cumpriu a sua parte, devolveu os animais, por isso, na sexta-feira, entrou com uma acção no Supremo Tribunal de Los Angeles, acusando a artista de quebra contratual e fraude.

A mulher alega que Stefani Germanotta, o nome legal da artista, usou o argumento da recompensa como um isco para a atrair e a levar a entregar os animais, colocando-a assim debaixo do radar das autoridades.

”Este caso é bastante simples. Lady Gaga fez uma oferta de recompensa, porque queria desesperadamente os seus cães e a minha cliente tomou medidas para cumprir o desejo da cantora”, resume o advogado K.T. Tran ao The Washington Post. “A minha cliente não teve absolutamente nenhum envolvimento no roubo dos cães. Ela adora cães e estava feliz por participar no seu regresso em segurança [a casa da artista]. Portanto, ela tem direito legal e merece a recompensa”, declara, escusando-se a comentar a condenação da mulher.

Também o porta-voz de Lady Gaga não se pronunciou sobre esta acção.

Em Abril de 2021, cinco pessoas foram acusadas no caso do roubo dos dois buldogues e do tiroteio do homem que passeava os cães, em Hollywood. Quatro dos cinco suspeitos eram membros conhecidos de gangues, enquanto o quinto foi Jennifer McBride. Em Dezembro passado, o homem que atirou contra o cuidador dos animais, Ryan Fischer, foi condenado a 21 anos de prisão.

Ryan Fischer sofreu ferimentos graves, inclusive um no peito que levou a que lhe fosse removido parte do pulmão. “É difícil de acreditar que se aproximam dois anos desde que eu estava a levar a Asia, Koji e o Gustav para dar um passeio nocturno quando — num instante — me vi a lutar com tudo o que tinha para proteger aqueles cães de serem roubados”, escreveu recentemente numa publicação no Instagram, citada pelo The Washington Post. “Mas não foi suficiente: fui espancado, estrangulado, baleado e deixado a sangrar num passeio, a lutar pela minha vida.” O terceiro animal foi encontrado pela polícia. Na altura, Lady Gaga estava a filmar em Itália.