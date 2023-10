António Costa: Aumento de 6,5% das pensões em 2024 representa mais 2000 milhões de euros de despesa

António Costa admite que o salário mínimo possa subir acima dos 810 euros previstos. E que as mudanças nos escalões do IRS ainda dependem da negociação em concertação social.

O aumento, pela lei, de 6,5% nas pensões e reformas em Janeiro do próximo ano vai representar uma despesa adicional de 2000 milhões de euros e o aumento do salário mínimo nacional poderá ser superior ao valor de 810 euros que estava previsto no acordo de concertação social desde há um ano. Os números foram avançados por António Costa em entrevista à TVI/CNN Portugal, mas vincou que as negociações para o salário mínimo e o IRS ainda estão a decorrer em sede de concertação social.

"Há uma proposta da UGT [a central sindical afecta ao PS] para que o aumento [do salário mínimo] seja superior ao previsto", nomeadamente passar para 830 euros, e o líder das confederações patronais "admitiu que que há abertura [dos patrões] para rever o valor do aumento. (...) Não será do lado do Governo que haverá impedimento", garantiu António Costa. Mas o primeiro-ministro não fica tão agradado com a proposta dos patrões de pagar um 15.º mês para alguns trabalhadores que atinjam algumas condições. Se as empresas têm disponibilidade para pagar esse prémio, então seria preferível pegar nesse valor que as empresas têm a mais e transformá-lo num valor de aumento dos salários para todos, sustentou António Costa.

Questionado sobre as alterações nas taxas do IRS, o primeiro-ministro não respondeu sobre quais os valores que possam estar em causa alegando com as negociações em concertação social, mas admitiu que "é mais importante que nunca termos melhoria dos rendimentos". E insiste que até ao final da legislatura haverá uma redução de 2000 milhões de euros no IRS.

À chegada ao ISEG, questionado pela repórter da TVI sobre se o OE2024 trará medidas para melhorar a vida dos portugueses tendo em conta o contexto de crise actual, António Costa preferiu olhar para o passado: disse que os seus governos têm procurado incluir medidas, como a redução de impostos, descongelamento de carreiras, eliminação de cortes de pensões e salários ou manuais escolares gratuitos. Mas admitiu que os próximos tempos não serão fáceis, sobretudo devido ao aumento das taxas de juro e ao mau desempenho de algumas das potências económicas europeias, como a Alemanha. "A subida das taxa de juro vai refrear investimento privado; é importante acompanhar com investimento público e com ajuda ao aumento dos rendimentos", prometeu.

Sobre se esperava tanta contestação com uma maioria absoluta, o primeiro-ministro considerou que "faz parte de viver em liberdade que quem está descontente se manifeste, faz parte do diálogo democrático. "Temos procurado" ter uma política relativamente equilibrada, embora nem sempre com tudo aquilo a que todos "aspiram".