Compromisso PSD-Governo sobre escolha do novo aeroporto está tremido

Miguel Pinto Luz admite “desconforto” com processo de escolha do aeroporto de Lisboa, mas adianta que só haverá uma decisão do PSD sobre o acordo com o primeiro-ministro depois do relatório final.

O PSD assume haver uma “quebra de confiança” perante o rumo do processo de escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa depois das alegações em torno da falta de independência da comissão técnica e das declarações contraditórias de membros do Governo sobre a opção de Santarém, o que pode pôr em causa o entendimento obtido há um ano. No entanto, a direcção social-democrata não quer ainda romper o compromisso estabelecido com o primeiro-ministro em torno do método para escolher a localização da futura infra-estrutura – até agora o único acordo sobre uma matéria estrutural entre a actual liderança do partido e o Governo – e aguarda pelo relatório final dos técnicos para tomar uma posição definitiva.