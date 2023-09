BE entra na corrida do IRS para pedir o fim do regime dos residentes não habituais

O Bloco de Esquerda (BE) vai entrar na discussão sobre a redução do IRS lançada pelo PSD com dois projectos de lei que pretendem acabar com o regime dos residentes não habituais e actualizar a dedução específica do IRS. Também o PAN entregou esta sexta-feira uma proposta para actualizar os escalões de IRS em 9,2%.

