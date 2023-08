Marcelo devolve pacote Mais Habitação ao Parlamento sem promulgar

Um mês depois de ter sido aprovado pelo Parlamento, o Presidente da República decidiu devolver à Assembleia da República, sem promulgar, o pacote Mais Habitação por considerar que "confirma" os "riscos" de "irrealismo nos resultados projectados". Mas promulgou o decreto que autoriza o Governo a simplificar os procedimentos urbanísticos e de ordenamento do território.

Com 95 páginas, o diploma mais controverso do pacote Mais Habitação prevê o arrendamento forçado de casas devolutas que estejam sinalizadas pelas autarquias há mais de dois anos e que não se encontrem no interior do país. Os municípios só poderão recorrer a este mecanismo "sempre que se revele necessário para garantir a função social da habitação" e de forma "excepcional e supletiva". Mas, caso não o façam, não serão sancionados.

O pacote, aprovado em Julho passado no Parlamento, introduziu várias alterações ao regime do alojamento local (AL). Entre elas está a obrigação de os apartamentos pagarem uma contribuição extraordinária de 15% (ficando isentos os imóveis no interior e onde não haja pressão urbanística) e as novas unidades terem de obter autorização prévia e unânime do condomínio para exercer a actividade.

Ao mesmo tempo, um registo de AL já existente num prédio destinado a habitação poderá ser cancelado por decisão de uma maioria de dois terços do condomínio.

Para incentivar o aumento da oferta no mercado de arrendamento, foram introduzidos vários benefícios fiscais. Quem vender imóveis habitacionais ao Estado ficará isento de tributação de mais-valias em sede de IRS e IRC. Ficam excluídos desta isenção aqueles que tenham domicílio fiscal em territórios considerados paraísos fiscais.

A taxa autónoma sobre os rendimentos prediais, em sede de IRS, vai reduzir-se de 28% para 25%. Esta taxa será sucessivamente mais baixa consoante o prazo de arrendamento seja maior: será de 15% para contratos com um prazo entre cinco e dez anos; de 10% para contratos com prazos entre dez e 20 anos; e de 5% para contratos com um prazo superior a 20 anos.

Foram também criados limites às rendas de novos contratos de arrendamento, ao mesmo tempo que os inquilinos com contratos antigos são protegidos de forma definitiva. Em contrapartida, os processos de despejo tornam-se mais simples e céleres.

O diploma acaba ainda com o regime da autorização de residência para investimento, os chamados vistos gold, para os investimentos no sector imobiliário.