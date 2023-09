Brasil cria brigada especial para enfrentar seca sem precedentes na Amazónia

O Governo brasileiro está a preparar a formação de uma brigada especial para prestar assistência de emergência aos habitantes da região amazónica atingidos por uma seca severa que afectou de uma forma dramática os rios que são o seu suporte de vida, disse a ministra do Ambiente, Marina Silva.

O baixo nível dos rios e as águas mais quentes mataram grandes quantidades de peixes que flutuavam na superfície dos rios, contaminando a água potável, disse Marina Silva.

"Temos uma situação muito preocupante. Esta seca recorde perturbou as rotas de transporte fluvial, ameaçando a escassez de alimentos e água, e já estamos a começar a ver uma grande mortandade de peixes", disse Marina Silva numa entrevista à Reuters.

Estamos a assistir a uma colisão de dois fenómenos, um natural que é o El Niño e outro produzido pelo homem, que é a alteração da temperatura da Terra Marina Silva, ministra do Ambiente

Cerca de 111 mil pessoas foram afectadas numa região onde grande parte da população depende da pesca, que será suspensa durante algum tempo, acrescentou. A Defesa Civil alertou que a seca pode afectar até 500 mil pessoas na Amazónia, com a perspectiva de que se agrave no mês de Outubro.

O site do Porto de Manaus informou que o nível da água do Rio Negro caiu em média 30 centímetros por dia desde meados de Setembro e ficou em 16,4 metros na quarta-feira, cerca de seis metros abaixo do nível no mesmo dia do ano passado.

A brigada especial federal será transportada pela Força Aérea para os estados do Amazonas e Acre com água, alimentos, medicamentos e outros recursos, disse Marina Silva.

O Governo também destinou 140 milhões de reais (mais de 26 milhões de euros) para a dragagem de rios e portos da região para garantir a fluidez do transporte quando o nível da água cair, acrescentou.

A seca na Amazónia, tal como as cheias no sul do Brasil, resulta do fenómeno El Niño, que aquece as águas superficiais na região do Pacífico Equatorial. Este ano, o impacto foi maior do que o normal, segundo especialistas em meteorologia. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia (INPA), além do El Niño, o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, logo acima da linha do Equador, inibe a formação de nuvens, reduzindo o volume de chuvas na Amazónia. Este tempo mais quente dificulta a formação de nuvens de chuva na região, diz a Agência Estado, citando o INPA.

Marina Silva explicou que este foi o efeito de um El Niño periódico misturado com mudanças nos padrões climáticos trazidos pelo aquecimento global. "Estamos a assistir a uma colisão de dois fenómenos, um natural que é o El Niño e outro produzido pelo homem, que é a alteração da temperatura da Terra", afirmou.

Agravada pelas alterações climáticas, esta combinação causou uma seca nunca antes vista na Amazónia que "é incomparavelmente mais forte e pode acontecer com mais frequência", acrescentou.