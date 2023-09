P24. O “difícil” combate pela Amazónia. “Vi floresta virgem a arder”, conta Manuel Carvalho

Neste P24 conversamos com Manuel Carvalho. A partir do Brasil, o jornalista conta-nos como o combate crucial pelo futuro do clima está em curso na Amazónia.

A ideia de que a Amazónia é o pulmão do planeta e de que precisamos dela para respirar é apenas um mito, mas a maior floresta tropical do mundo tem um papel central no controlo do clima global. Um papel que tem sido ameaçado, nas últimas décadas, pela desflorestação.

Nos últimos 50 anos, a floresta perdeu 20% da sua área - um território equivalente ao da Alemanha e da Grécia juntos. A situação agravou-se durante a presidência de Jair Bolsonaro, quando o ritmo de abate de árvores cresceu 150%.

Mas será que o mundo ainda vai a tempo de travar a destruição da maior floresta tropical do mundo?

Neste episódio, conversamos com Manuel Carvalho, a partir de Humaitá, no coração do Amazonas. Nas próximas dez semanas, pode acompanhar, no PÚBLICO, a série especial sobre este território e os grandes desafios que ele enfrenta.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.