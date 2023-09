O combate crucial para o futuro do clima está em curso na Amazónia

Siga aqui a série Amazónia : o combate decisivo

Romeu da Silva olha para o leito do rio Solimões do ponto mais alto do barranco da cidade de Tabatinga, na fronteira com o Peru e a Colômbia, e deixa no ar uma profecia aterradora: “Qualquer dia, não há água...” O rio que acaba de entrar no território do Brasil depois de uma longa viagem iniciada nos contrafortes dos Andes parece desmenti-lo. Aos olhos de um europeu, é largo, imenso, majestoso. Mas quando se desce do barranco percebe-se um pouco melhor a ansiedade de Romeu. Ali, onde Dona Safira tem o seu barraco, um telhado de zinco ondulado assente em quatro paus enterrados na terra endurecida pelo calor, onde vende fruta, macaxeira (mandioca, aipim) cozida, bebidas e água em sacos plásticos, dá para perceber o receio de Romeu. O rio corre 40 ou 50 metros abaixo do seu leito máximo, um nível que os ribeirinhos dizem ser baixo até para a estação seca.