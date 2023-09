Em Milão, numa autêntica poça de slime, a Prada mostrou-se em franjas

A casa de luxo italiana apostou numa colecção monocromática, mas com mestria nas texturas e nos cortes, entre os estruturados exagerados e as mini-saias.

Não é um cenário comum para um desfile da Prada: slime escorre do tecto para o chão da passerelle. À volta, as modelos desfilaram com a colecção da próxima Primavera/Verão, assinada pela dupla Muccia Prada e Raf Simons. Numa proposta sobretudo monocromática, destacaram-se as texturas, as franjas, os brilhos e os padrões florais discretos.

O primeiro coordenado a entrar na passerelle, dividida ao meio, foi uma saia-calção cinzenta, combinada com um cachecol com padrão. Nos pés, os clássicos loafers. É um visual que se pode dizer ser assinatura da Prada — os criadores escolhem sempre o primeiro e último coordenado para tecerem um resumo da colecção.

Nas silhuetas, os ombros estruturados das camisas e macacões foram exagerados, tal como as mangas, tão longas ao ponto de cobrirem as mãos das modelos. O mesmo se aplicou aos casacos, quase em formato quadrado. Por contraste, as saias reduziram-se ao ponto de se assemelharem a cintos, arrojando também nas transparências.

São códigos visuais que a casa italiana já tem vindo a usar nas últimas estações. Contudo, desta vez, a novidade esteve nas franjas, o destaque, defende, do próximo Verão. Foram usadas não só em cintos ou saias, mas também em camisas com padrão floral cintilante.

A pouca cor foi introduzida, pelos directores criativos Miuccia Prada e Raf Simons, nos vestidos, em tons pastel e com algumas transparências. Essa suavidade é quase o oposto dos coordenados em cabedal preto da cabeça aos pés, com tachas a decorar as peças.

Foto ALESSANDRO GAROFALO/Reuters

Foto ALESSANDRO GAROFALO/Reuters

Nos acessórios, destaque para as vistosas bandoletes, a fazer lembrar chapéus. Foi nos sapatos que a marca mais arriscou, com mules de cores garridas, do verde ao fúchsia.

A aplaudir na primeira fila, estiveram estrelas como os actores Scarlett Johansson, Emma Watson, Benedict Cumberbatch e Vincent Cassel. No final, Prada e Simons percorreram a passerelle para os agradecimentos habituais, ao lado do director de design Fabio Zambernardi, que as publicações especialistas em moda dizem estar de saída.

Foto Raf Simons, Miuccia Prada e Fabio Zambernardi REUTERS/ALESSANDRO GAROFALO

A apresentação foi um dos destaques, nesta quinta-feira, da Semana da Moda de Milão, que inclui 62 desfiles até à próxima segunda-feira, 25 de Setembro. O dia ficará ainda marcado pela estreia na Tom Ford do novo director criativo Peter Hawkings, depois de Ford ter saído da sua própria marca, vendida ao grupo Estée Lauder.

Esperam-se igualmente apresentações de etiquetas como a Armani, a Dolce&Gabbana, a Prada e a Versace. O apogeu deverá acontecer na sexta-feira, quando Sabato De Darno apresentar a sua primeira colecção para a Gucci.