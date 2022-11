Tom Ford foi comprada pela Estée Lauder

O criador norte-americano fica na liderança criativa do projecto até ao final de 2023. “Não podia estar mais feliz com a compra já que a Estée Lauder é casa ideal para a marca”, celebrou.

A marca do reconhecido criador Tom Ford passará a ser propriedade do conglomerado norte-americano Estée Lauder, informou a empresa em comunicado, nesta quarta-feira. Até agora, a companhia apenas detinha a linha de beleza do designer. Com a transacção passam a ser “o único proprietário da marca Tom Ford e de toda a sua propriedade intelectual”.

O acordo entre a Tom Ford e o grupo The Estée Lauder Companies (ELC) está avaliado em 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,21 mil milhões de euros), avançam. “A compra da marca Tom Ford e da extensão dos seus parceiros de venda vai permitir a sua evolução como uma das marcas de luxo proeminentes a nível global no século XXI”, declara o conglomerado.

Quanto ao papel do criador, no acordo estabelecido, Tom Ford deverá continuar como director criativo até ao fim de 2023. Não foi, contudo, informado qual será o destino profissional do consagrado designer depois dessa data. “Não podia estar mais feliz com a compra já que a Estée Lauder é a casa ideal para a marca. Têm sido parceiros extraordinários desde o início da empresa”, celebrou o criador, em comunicado.

A parceria de que fala Tom Ford já acontecia no ramo da beleza e perfumaria, de onde provêm grande parte dos lucros da marca. Até Junho deste ano, a linha tinha crescido 25% nas vendas em comparação com o período homólogo do ano anterior. Nos próximos dois anos, é esperado que este sector da marca alcance mil milhões de dólares em vendas. Os perfumes estão mesmo entre os 15 mais vendidos nos Estados Unidos e os dez mais preferidos do mercado chinês.

Quanto à linha de moda de Tom Ford, passará a estar a cargo da marca italiana Ermenegildo Zegna, também parte do mesmo conglomerado. O acordo contempla uma licença para as linhas de homem e mulher, tal como acessórios e roupa interior. O novo director criativo da marca, quando Ford se retirar no final de 2023, será decidido pela ELC e a Zegna. Já os óculos de sol com assinatura Tom Ford continuarão a ser comercializados pela Marcolin — uma parceria que já tem vários anos e que foi agora reforçada.

Além de Tom Ford, também o presidente da marca, o italiano Domenico De Sole, ficará como consultor até ao final do próximo ano. Foi em 2006 que De Sole e Ford fundaram a marca, dois anos depois de ambos terem saído da Gucci, onde estiveram durante mais de uma década como CEO e director criativo, respectivamente.

Ford levou com ele uma legião de fãs para a marca epónima que, desde início, foi um sucesso pela “singular visão do glamour moderno com qualidade”, elogia a ELC. Desde cedo, o criador percebeu a importância das linhas de beleza, fragrâncias e cuidados de pele para a sustentabilidade financeira da moda de autor. “Confio que vão continuar o futuro da marca como uma companhia de luxo que luta para produzir apenas a moda de melhor qualidade”, conclui o designer de 61 anos.