Mulher diz que Russell Brand a ia buscar em táxis pagos pela BBC. Estação vai investigar

Depois de uma investigação The Times/Channel 4 ter denunciado abusos sexuais do actor, uma queixa foi apresentada, especificando que Brand usava meios da estação pública para os seus encontros.

A BBC comprometeu-se a investigar se Russell Brand terá mesmo usado táxis pagos pela estação para ir buscar uma das jovens que diz ter sido abusada pelo actor. O reforço de posição surge na sequência de uma queixa formal entregue na Polícia Metropolitana de Londres, na segunda-feira.

O incidente a que faz referência o processo terá acontecido há 20 anos, em 2003, quando uma mulher conta ter sido abusada pelo comediante na região de Soho, na capital britânica. Seria apenas uma adolescente de 16 anos e Brand já era “influente”. Nessa época, recorda Alice (nome fictício), o actor estava a fazer um programa para a BBC e mandava um carro da empresa para a ir buscar à escola.

O director geral da BBC, Tim Davie, abriu uma investigação oficial sobre o tempo em que Brand trabalhou na estação pública. Entre 2006 e 2008, período a que também se referem as denúncias, a investigação jornalística do The Times e do Channel 4 relata terem sido feitas queixas contra o comportamento do comediante em estúdio, mas nada foi feito sobre o tema.

“Vamos analisar todas as queixas apresentadas sobre a conduta de Russell Brand durante esse tempo, o que se sabia na altura, o que foi feito... A investigação também vai analisar a situação dos carros utilizados”, adiantou o responsável nesta terça-feira, citado pelo The Guardian. A expectativa é que as conclusões surjam nas próximas semanas.

Também nesta terça-feira, a estação pública britânica anunciou que ia remover todos os programas antigos de Russell Brand da grelha de repetições. No mesmo dia, o YouTube desactivou a monetização nos vídeos do comediante, que ganhava cerca de duas a três mil libras (de 2300 a 3500 euros) por cada conteúdo publicado.

Envolto em polémica, Brand viu-se obrigado a resignar de duas empresas onde desempenhava funções de direcção — a Mayfair Film Partnership e a One Arm Bandit. Ainda assim, o actor nega todas as acusações e garante que todas as suas relações, “apesar de promíscuas”, sempre foram “consensuais”.

Este não é o primeiro problema de Russell Brand com a BBC. Em 2008, foi despedido depois de deixar mensagens no correio de voz de Andrew Sachs, onde dizia estar envolvido sexualmente com a neta do actor.

Ainda hoje, Tim Davie diz sentir-se “enojado” com essas mensagens, “completamente inaceitáveis e ofensivas”, apesar de reconhecer que, na época, Brand fazia “entretenimento brilhante”. Recentemente, todavia, o comediante dedicou-se a outra área, com vídeos sobre teorias da conspiração, envolvendo temas como o jornalismo, a covid-19 ou a identidade de género.