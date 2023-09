Russell Brand: Polícia já recebeu uma queixa de abusos sexuais contra o actor

A Polícia Metropolitana de Londres recebeu uma queixa de abuso sexual contra o actor britânico Russell Brand. O incidente terá acontecido há 20 anos, mas a queixa surge só agora, na sequência da investigação jornalística que denunciou, no último fim-de-semana, os abusos que terão sido infligidos pelo comediante sobre cinco mulheres entre 2006 e 2013.

O episódio em questão recua até 2003, quando uma mulher conta ter sido abusada pelo actor na região de Soho, em Londres. “As autoridades estão em contacto com a mulher para providenciar apoio”, avançam em comunicado, lembrando que “todos os que acreditam serem vítimas de ofensa sexual devem contactar a polícia”.

Desconhece-se quem é a autora da queixa, mas uma das cinco mulheres que denunciou o actor, na investigação do The Times e do documentário Dispatches, do Channel 4, já reagiu, considerando as declarações de Russell Brand — que nega terem acontecido quaisquer abusos — “insultuosas”.

O comediante diz que, “apesar de promíscuas, todas as suas relações foram consensuais” e acusou a imprensa de promover um “ataque” contra ele. “É hilariante que insinue que isto é uma conspiração dos media tradicionais. Ele não está fora do mainstream — fez um filme da Universal Pictures no ano passado”, criticou Alice, que falou sobre pseudónimo, numa entrevista à rádio da BBC, citada pelo The Guardian.

A mulher conta ter sido abusada aos 16 anos, quando Russell Brand tinha 31 anos e já era “influente”. Nessa época, recorda Alice, o comediante estava a fazer um programa para a BBC e mandava um carro da empresa para ir buscar a jovem à escola. Nesta segunda-feira, a estação televisiva comentou a polémica, que diz estar a investigar “com urgência”.

As restantes denúncias que pendem sobre actor, agora com 48 anos, terão ocorrido entre 2006 e 2013, nos Estados Unidos. Uma das mulheres conta ter sido violada por Brand, em 2012, na casa do comediante em Los Angeles, na Califórnia. Nesse mesmo dia, diz ter procurado ajuda médica num centro de tratamento para vítimas de violação.

Nos últimos anos, o ex-marido de Katy Perry (com quem foi casado 14 meses) tem estado afastado do cinema e da televisão, tendo-se aventurado no mundo das conspirações, com vídeos publicados nas redes sociais sobre temas como corrupção, jornalismo, a pandemia de covid-19 ou sobre “como os homens estão a ser afectados pelas novas normas de género”.