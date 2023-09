Eis o que Cavaco tinha e Costa não tem: ambição para o país

Que a esquerda tem mais alergia a Cavaco Silva do que Maomé ao toucinho é facto comprovado por quilómetros e quilómetros de papel de jornal. Ana Sá Lopes assinou no sábado um belo texto sobre o lançamento do novo livro do antigo primeiro-ministro, no qual declara: “Não há nenhum antigo dirigente do PSD que enerve tanto a esquerda como Cavaco Silva. É um dado objectivo – até o ódio a Santana Lopes se dissipou com os anos.” É bem verdade. Aliás, a coisa é tão escandalosamente evidente que até os próprios admitem.

