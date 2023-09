Sibuya conquistou Espanha, agora abre bar de sushi no Porto

A cadeia Sibuya nasceu há sete anos em Espanha, em León, pelas mãos de dois empresários da restauração, Rubén Labandera y Kima Fuentes. Com foco na gastronomia japonesa e "um conceito urbano de sushi bar", como referem, a rede não tem parado de crescer: actualmente, são já 56 restaurantes por terras espanholas. Agora, a Sibuya decidiu internacionalizar-se e escolheu para primeira experiência o Porto. O Urban Sushi Bar portuense abriu portas esta quinta-feira.

Sob o mote Sibuya - nome inspirado no célebre bairro boémio de Tóquio, Shibuya​ -, a empresa promete um espaço "atrevido e original", resumindo o seu conceito do seguinte modo: "uma experiência gastronómica", conseguida "através da reinterpretação da cozinha japonesa, de forma descontraída, moderna e acolhedora."

O Urban Sushi fica em zona estratégica, perto da Ribeira ou da Estação de São Bento, na Rua Mouzinho da Silveira (171/3). O prédio, "adquirido e reabilitado", reparte-se por dois pisos e o interior tem capacidade para 84 pessoas sentadas. Para "breve", promete-se uma esplanada. Na ementa, há Makis e Uramakis, Gunkan, Nigiris, Sashimi e, entre outros, Flamed Roll. Preço médio anunciado pela casa: "€25 (sem bebida)".

Com um investimento de meio milhão de euros, segundo dados do grupo, a casa portuense será responsável, sublinham, pela "criação de 15 postos de trabalho directos" para "jovens locais com idades inferiores a 30 anos, formados na sede da empresa" na cidade de Leão, por sinal cidade geminada com o Porto há mais de duas décadas. Em Espanha, contam já com meio milhar de trabalhadores, repartidos entre Sibuya e Kamado, outra marca gastronómica do grupo.

O comunicado da empresa, que destaca precisamente serem Porto e Lisboa cidades geminadas, aprofunda até outros sinais históricos, como, por curiosidade, o facto do bar de sushi ficar perto de estação de São Bento e nesta, como é célebre, existirem obras-primas da azulejaria, como "a apresentação de Egas Moniz, o Aio, com os filhos ao rei Afonso VII de Leão e Castela. O rei que concedeu a independência de Portugal do Reino de Leão", lê-se, para logo rematar: "Não tendo sido por acaso a escolha do local para abertura do primeiro Sibuya português".

O grupo assegura que a escolha do Porto tem ainda outro "significado especial": "Marca um emocionante capítulo da história da cadeia, que continua a crescer de forma sustentável", diz o CEO Jesús Fernández, referindo que é o "início de uma aventura de sucesso em Portugal.”

Nas redes sociais, o grupo está a promover passatempos com oferta de refeições.